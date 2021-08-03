19:10, Сьогодні

Білоруські силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиції - Латушко За словами члена президії Координаційної ради опозиції, про таку ініціативу публічно говорили як сам Лукашенко, так і голови силових відомств

Білоруські силовики хочуть створити групи по 30-40 офіцерів Генерального розвідувального управління, які ліквідовуватимуть опозиціонерів. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, коментуючи загибель голови організації "Білоруський дім" Віталія Шишова.

За його словами, опозиціонери отримують погрози на свою адресу, навіть перебуваючи за кордоном.

"Останнім часом ми чуємо погрози на адресу лідерів білоруської опозиції за кордоном. Польща не є винятком. Після того, що сталося з літаком з Протасевичем, було озвучено, що наступним буду я, що мене в багажнику вивезуть за межі Польщі. Щодня йдуть погрози, так що небезпека реальна. З іншого боку, це не повинно нас демотивувати, тому що коли ми вже встали на цей ризикований шлях, треба працювати, повернути право в Білорусь", - сказав опозиціонер.

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Латушко також нагадав, що про ініціативу створення груп для ліквідації опозиціонерів відкрито говорили Олександр Лукашенко й керівники низки силових відомств.

"Ми звернулися до МЗС Польщі з проханням забезпечити охорону Народному антикризовому правлінню, тут знаходяться і члени Координаційної ради. Деякі дії відбуваються. Треба говорити в інтернеті про безпеку білоруської опозиції за межами Білорусі, перш за все в сусідніх країнах. У нас є інформація, що в Генеральному штабі Міноборони Білорусі заступник начальника Генштабу, генерал Павло Муравейко виступає за те, щоб організувати групи по 30-40 офіцерів ГРУ, які повинні займатися ліквідацією білоруських опозиціонерів. Про це раніше говорив і глава КДБ Тертель, заступник глави МВС Карпенков в інтерв'ю публічно, про це особисто говорив Лукашенко. Так що є й неофіційні дані, які ми отримуємо, і публічні погрози", - сказав Латушко.

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Нагадаємо, 23 травня в Білорусі було посаджено літак, що летів з Афін до Вільнюса, під приводом того, що він міг бути замінований. На борту перебував колишній головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який внесений Мінськом до списку терористів і оголошений у міжнародний розшук. Пізніше був опублікований відеозапис, де опозиціонер розповідає, що "дає свідчення" і що з ним добре поводяться, спочатку запис з'явився на телеграм-каналі, що підтримує режим Олександра Лукашенка. Юрист-кримінолог Ганна Маляр звернула увагу, що Протасевич говорить під примусом.

Віталій Шишов, знайдений повішеним у Києві, очолював організацію "Білоруський дім", яка допомагає політемігрантам з Білорусі. Ексначальник управління спецрозслідування Генпрокуратури України Сергій Горбатюк вважає, що загибель має ознаки умисного вбивства. "На сьогодні достатньо ознак того, що до цієї смерті можуть бути причетні інші особи", - зазначив він.