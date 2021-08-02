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Російський політолог розповів про провал вакцини "Супутник": вихваляння виявилося пшиком Експерт оцінив частку Росії у світовому експорті вакцин

Росія зірвала низку контрактів на постачання до інших країн широко розрекламованої вакцини від коронавірусу "Супутник V". При цьому темпи вакцинації в самій РФ залишаються незадовільними.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook російський політолог і бізнесмен Дмитро Некрасов.

За словами Некрасова, російська влада "довго кричала "в нас найкраща вакцина, ми всіх врятуємо", довго обурювалася нереєстрацією в окремих країнах, що от, мовляв, ворожий Захід не дає нам світ рятувати".

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Як зазначив політолог, сьогодні ситуація з країнами, які уклали контракти на постачання "Супутника", виглядає наступним чином:

"Гана отримала тільки 20 тисяч доз з 3,4 млн, Ангола - 40 тисяч з 12 млн, Гватемала - 160 тисяч доз з оплачених 8 млн, Болівія - 1,3 млн з 5,2 мільйона, обіцяних до кінця травня. Аргентина недоотримала від графіка 5,5 млн доз першого компоненту і понад 13 млн - другого. І так далі. Одразу декілька країн переглядають/анулюють контракти щодо "Супутника". І аж ніяк не через тиск світових залаштунків, а просто тому, що не виконуємо терміни постачання".

Як повідомив експерт, на поточний момент частка РФ у світовому експорті вакцин менш як 1% - "ще менше, ніж у світовій економіці або населенні".

"При цьому (фанфари) "Супутник" регулярно називали найбільш упізнаваною у світі вакциною!!! І так само регулярно (принаймні пару місяців тому за моєї ж присутності) хвалилися цією упізнаваністю з екранів телевізора. Може, і цю впізнаваність вигадала кремлівська пропаганда (це ж простіше за виробництво вакцин), проте, якщо впізнаваність не липова, так навіть смішніше. Образ, який просто ідеально описує країну", - підкреслив він.

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Тим часом, додав Некрасов, за темпами вакцинації власного населення Росія "помітно відстає від середньосвітових темпів і майже вдвічі таких високотехнологічних країн як Камбоджа".

"Вихваляння наочно виявилося пшиком, але ніхто не задумається про те, що і минулі заслуги так само придумані, як нинішні (хоча, без будь-яких жартів, я впевнений, що через 50 років у російських підручниках історії буде написано про ключовий внесок Росії в перемогу над пандемією). Ніхто не розчарується в порожніх хвальках. Ніхто не припинить і надалі надувати щоки без будь-яких підстав і так само дивуватися, що їх не люблять і не розуміють", - пише політолог.

Раніше в Словаччині спалахнув скандал навколо російської вакцини. Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував вакцину "Супутник V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала схвалення наукового журналу The Lancet. В результаті уряд Словаччини схвалив застосування "Супутника" на території країни, але через низький попит вирішив припинити вакцинацію російським препаратом. Невикористані 160 тисяч доз Росія викупила назад, пише "Медуза".

Головред видання "Гордон" Олеся Бацман в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, чому країни бояться купувати російську вакцину від коронавірусу.

"Ніхто не хоче купувати російську вакцину, бо страшно. Страшно не з точки зору того, що вона не схвалена, а страшно за наслідки, які будуть, коли люди нею прищеплюються", — сказала вона.

Нагадаємо, "Супутник V" — це комбінована векторна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції, розроблена в Росії Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії. Вона була зареєстрована російським Міністерством охорони здоров'я 11 серпня 2020 року. Після оголошення про готовність вакцини в Росії почали останній, третій етап клінічних досліджень, але паралельно з цим почали вакцинацію населення.