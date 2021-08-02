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Особистий наказ Лукашенка — політик про скандал з білоруською спортсменкою Білоруський опозиціонер прокоментував скандал зі спортсменкою, яку хотіли силою забрати з Олімпіади

Чоловік білоруської спортсменки Христини Тімановської, яку зняли з Олімпіади в Токіо і хотіли насильно вивезти до Білорусі, перетнув кордон України. Про це телеканалу "Україна 24" стало відомо з власних джерел. Ситуацію зі спортсменкою прокоментував у програмі "Сьогодні День" політик, член Координаційної ради опозиції Білорусі Валерій Мацкевич.

"Хочу зазначити, що досить поширена модель, за якою діють силовики Лукашенка — якщо той чи інший діяч намагається покинути країну, то силовики не гребують тим, щоб повернути людину через вплив на родичів. Це складно пояснити з точки зору моралі та закону, але Лукашенко діє як диктатор, який поглинений жагою помсти. Повернення Тімановської, наскільки нам відомо, — це особистий наказ Лукашенка, ймовірно, для того, щоб вона дала якісь покаянні свідчення, щоб зняти її на відео і використовувати в пропагандистських цілях", — сказав він.

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Політик відповів, чи вдасться білоруській владі змусити спортсменку повернутися.

"Кожен випадок індивідуальний, але, наскільки нам відомо, чоловік Тімановської знаходиться вже в Києві, і зараз з ним зв'язуються представники діаспори. А сама Тімановська знаходиться в безпеці в посольстві Польщі, і до літака її супроводжуватиме представник посольства під охороною японської поліції. В літаку вона буде в безпеці, оскільки він не пролітатиме над територією, доступною диктатору Лукашенку. І зараз, ми ще уточнюємо ту інформацію, батьки Тімановської встигли покинути місце проживання", — сказав він.

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Додамо, до батьків легкоатлетки, які проживають у місті Климовичі Могильовської області, вже їдуть силовики з Мінська, повідомляють ЗМІ. Самій же Христині Тімановській Польща видала гуманітарну візу. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшідач. Раніше ЗМІ повідомляли, що спортсменка боялась повертатися до Мінська. Мовляв, її вже показали в "розгромних сюжетах" пропагандистських каналів.

Напередодні білоруська спортсменка поскаржилася, що її насильно висилають додому. Тренери запевняють, що у неї нібито проблеми з психоемоційним станом, тому її зняли зі змагань. Сама Тімановська впевнена, що це пов'язано з її зверненням — спортсменка записала відео з критикою білоруських спортивних чиновників, які під час Олімпіади намагалися нав'язати їй додаткове змагання. Тепер дівчина боїться, що в Білорусі її кинуть за ґрати.