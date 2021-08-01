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Експерти роблять помилку, аналізуючи дії Путіна — російський публіцист Сергій Алексашенко розповів, якою логікою керується російський президент

Експерти роблять одну помилку, аналізуючи дії президента Росії Володимира Путіна — про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексзаступник міністра фінансів Росії, публіцист Сергій Алексашенко.

"Путін поводиться раціонально, просто його система координат побудована по-іншому. Багато хто намагається аналізувати його дії, що він зробить, що планує, виходячи зі своєї позиції, "ось я б на його місці зробив би це, тому що вважаю це раціональним, небезпечним, будуть санкції, я Крим не анексую". А Путін виступає у своїй логіці. Основна проблема експертів, які працюють по Росії, полягає в тому, що вони не плутаються зрозуміти логіку Путіна, вони намагаються описати його дії, використовуючи свою логіку. І в цій ситуації на них чекає невдача", — сказав він.

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Раніше російський опозиціонер Володимир Мілов розповів, яким чином дії Путіна об'єднують опозицію. "У нас всіх є великий глобальний союзник — це Володимир Володимирович Путін, який обов'язково що-небудь утне, прямо в найближчі тижні та місяці", — сказав він.

Також російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що антиукраїнська пропаганда в Росії в останні роки набула "божевільного масштабу". Таким чином він прокоментував статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців".