Люди в Білорусі розчаровані — експерт про зустріч Тихановської та Байдена

Максим Ялі розповів, що зараз у Білорусі думають про наслідки протестів

Люди в Білорусі розчаровані — експерт про зустріч Тихановської та Байдена

У Білорусі люди розчаровані зустріччю лідерки опозиції Світлани Тихановської з президентом США Джо Байденом — про це заявив у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" політолог-міжнародник Максим Ялі.

"Ні на що не вплине (зустріч Тихановської з Байденом - ред.). Щоб скинути диктатора, недостатньо виходити мирно на протести, коли тебе ОМОН б'є кийками, труїть сльозогінним газом, стріляє гумовими кулями. Вони наполягали на гаслі "аби не як в Україні", ось вони й мають результат, коли тисячі людей покалічені, засуджені й перебувають у в'язницях, інші виїхали, а тих, хто залишився, взяли під облік і витісняють з країни або переслідують", — сказав він.

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Експерт порівняв дії Тихановської та російського опозиціонера Олексія Навального.

"Тут можна провести паралелі з Росією, я маю на увазі Навального, коли він, розуміючи, які його наслідки очікують при поверненні, повернувся. У боротьбі з диктаторськими режимами ключову роль грає воля до перемоги та рішучість, рішучість жертвувати не тільки своїм життям, але й життями прихильників. Політиків треба оцінювати з точки зору конкретних кроків.

Я думаю, що люди в Білорусі розчаровані, в тому числі серед прихильників Тихановської. Вони живуть зараз у пеклі, вона їх закликала виходити, але не чинити опір, було очевидно, що буде програш. Тут або ти, або тебе. І зараз люди дивляться: прекрасно, вона зустрічається з Байденом, працюють політтехнологи, а ми що? Ситуація погіршилася, нас переслідують, закручують гайки", — сказав він.

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Нагадаємо, Світлана Тихановська зустрілася з Джо Байденом 28 липня. Крім американського президента, вона також поспілкувалася з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і послом США в Білорусії Джулі Фішер.

На зустрічі Тихановська закликала США прийняти пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань, а також посилити разом з партнерами політичний та економічний тиск на режим Лукашенка. За її словами, американська влада поки не дала чіткої відповіді на питання про нові санкції проти Білорусі.

Джерело Україна 24 Теги Білорусь Джо Байден Світлана Тихановська