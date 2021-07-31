18:20, Вчора

Байден, підтримуючи Путіна, робить подарунок Китаю – журналіст Іван Яковина пояснив політику США щодо Кремля

Коли президент США Джо Байден йде на поступки президенту Росії Володимиру Путіну, він робить подарунки Китаю, оскільки Москва вже стала васалом Пекіна.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"У поважному вашингтонському виданні Politico вийшла велика стаття, яка пояснює, чому американська політика щодо Росії раптово стала доброзичливою. Треба сказати, що у Вашингтоні склалася велика коаліція з людей, які не розуміють, чому Байден став м'яким по відношенню до Росії, хоча спочатку був налаштований суворо. Вона вимагає введення жорстких персональних санкцій проти "грошових мішків" в оточенні Путіна, а також секторальних санкцій проти російської економіки. Але цього не відбувається, і виникає питання: чому?" - зазначив журналіст.

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Яковина з посиланням на інформацію американського видання розповів, що на самому початку президентства у Байдена в Білому домі відбулася нарада, де стався конфлікт між прихильниками жорсткої лінії і м'якою лінії, і перемогли ті, хто говорив про м'яку лінії.

"Вони свою позицію пояснюють так: у разі введення жорстких санкцій і початку конфлікту з Росією Америка нічого не виграє, але ризикує багато втратити. Перше: це відверне ресурси від відносин з Китаєм, в Білому домі кажуть, що Росія не завадить глобальному домінуванню США, а Китай може завадити. Другий момент: після введення санкцій Москві залишиться тільки впасти в обійми Китаю. Таким чином, Китай отримає необхідні йому сибірські ресурси і територію. Третє: в разі різкого загострення відносин припинилася б співпраця США з Росією та Китаєм з питань кліматичних змін, а для електорату Байдена клімат - це дуже важлива історія. Для нас це дивно, але Байдену клімат важливіше, ніж все те, що відбувається в Східній Європі, зокрема з правами людини", - заявив він.

Крім того, за словами журналіста, більшість американців виступає за виведення американських військ звідусіль у світі.

"Четвертий момент: люди Байдена бояться, що санкції зруйнують Росію та її економіку, і в цьому випадку буде завдано непрямий удар по Європі і самій Америці, і, зокрема, ядерна зброя потрапить у неправильні руки. П'ятий момент: жорстка конфронтація з Росією може призвести до серйозних проблем усередині США, тому що через хакерські атаки можуть бути відключені найважливіші організації американської інфраструктури. Шосте: Байдену Путін не подобається, але він хоче побудувати з Росією прогнозовані відносини, як між СРСР і США за часів Холодної війни. Сьомий момент: оточення Байдена дало зрозуміти, що не дуже вірить у ефективність санкцій. І восьмий: байденівське бажання перетягнути Путіна на бік США в протистоянні з китайцями", - перерахував Яковина.

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Як зазначив журналіст, "після всіх цих аргументів стає зрозуміло, що Байден не просто збожеволів, а його російська політика має логічні обґрунтування".

"Це можна зрозуміти, але приймати не можна. Американці не розуміють, що, роблячи подарунки Путіну, вони роблять подарунки Сі Цзіньпіну, оскільки Росія вже стала васалом Китаю", - сказав він.

Раніше ексрадник президента РФ Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін і Джо Байден уклали "пакт" проти України.

"Співпраця адміністрації США і адміністрації Кремля посилюється і розвивається з багатьох напрямків. Це напрямок стратегічної стабільності, кібербезпеки, це можливе надання військових баз у Середній Азії для використання американських військ щодо Афганістану... Найнебезпечніше для України - це співпраця між Байденом і Путіним щодо України... Є кілька напрямків, за якими їхні погляди і позиції збігаються повністю: щодо Мінських угод, ненадання ПДЧ, невключення України в члени НАТО", - зазначив він.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина переговорів президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США пішли на поступки Росії щодо газопроводу "Північний потік-2".