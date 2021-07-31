15:57, Сьогодні

Антиукраїнська пропаганда в Росії набула шаленого масштабу - політик з РФ Леонід Гозман не згоден з тезою президента Росії про "єдиний народ"

Антиукраїнська пропаганда в Росії в останні роки набула "шаленого масштабу".

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман, коментуючи статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців".

"Звичайно, це різні народи. Наші люди до цього ставляться теж по-різному. Є люди, які вважають, що українців взагалі немає, а Володимир Володимирович Путін щойно написав, що українців придумала польська еліта, потім розвивала Австро-Угорщина, а далі більшовики, значить, взагалі немає ніякої України і українців. Мені здається, що ця точка зору вже просто всім набридла, вже розмови про те, як "бандерівці ображають росіян", "розпинають хлопчиків" і "не дають російським людям говорити російською" трошки дістала всіх, такого відгуку, як було раніше, немає. Але уявлення про те, що українці погані люди, що вони злісні і жадібні, схильні до обману, на жаль, було закладено в свідомість багатьох громадян Росії", - сказав політик.

Читайте також: У стилі 1939 року: Ілларіонов пояснив, хто надихнув Путіна на статтю про Україну

За його словами, забобони були завжди, "але в останні роки антиукраїнська пропаганда набула шаленого масштабу, Україну поливають брудом на всіх каналах".

"Але взагалі це не справа президента - визначати, хто один народ, хто не один. Президенти повинні функціонувати в рамках міжнародно визнаних кордонів", - додав Гозман.

Читайте також: Час бити на сполох: політолог жорстко висловився щодо опитування про "один народ" з Росією

Зазначимо, що результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" протягом 23-25 липня 2021 року, зокрема, показали, що 55% опитаних не погодилися з нещодавньою заявою Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% з цим згодні. На сході, а також серед вірян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60%. Серед жителів західного регіону понад 70% не згодні з цим.

Раніше президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю "Про історичну єдність росіян і українців". Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору". Президент РФ підкреслив, що і росіяни, і українці, і білоруси "є спадкоємцями Київської Русі". Також Путін стверджує, що "справжня суверенність України можлива саме в партнерстві з Росією".

"Західні автори проєкту "анти-Росія" так налаштовують українську політичну систему, щоб змінювалися президенти, депутати, міністри, але була незмінною установка на розділення з Росією, на ворожнечу з нею", - йдеться в статті.

Стаття Путіна викликала великий резонанс, її прокоментували багато політиків, журналістів, лідерів думок - не тільки в Україні, але і в самій Росії.