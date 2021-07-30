14:09, Сьогодні

Чутки перебільшені — експерт розповів, чи небезпечні пожежі в Туреччині для туристів Павло Григораш розповів, що відбувається з туристами в Туреччині та чи затримують авіарейси

Пожежі в Туреччині не загрожують туристам, заявив виконавчий директор Української асоціації турагентств Павло Григораш в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Трохи перебільшені чутки. Так, пожежі є, вони серйозні, але вони не загрожують нашим туристам. Є окремі випадки, коли наших туристів дійсно переселяли в інші готелі, але в більшості випадків або евакуювали тимчасово на пляж, або навіть вивозили на човнах на безкоштовну морську прогулянку, і потім повертали назад", — сказав він.

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Фото: Reuters

Експерт також відповів на питання, що відбувається з авіарейсами.

"Наскільки мені відомо, зараз всі аеропорти в Туреччині беруть наших туристів, ніяких проблем з цим немає", — запевнив він.

Фото: Reuters

Нагадаємо, через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни впродовж останніх двох днів тривають лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося до популярної туристичної провінції Анталья. Вогонь і дим видно з популярних курортів Сіде і Белек, вогонь підібрався до популярного у туристів Мармарису.

Тим часом в Україні синоптики прогнозують град і шквали вітру. Середня температура вдень +32 градуси. Град та буревії очікуються на заході та в центрі.