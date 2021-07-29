16:44, Вчора

Вогонь поширився за лічені хвилини — ведуча "Україна 24" про пожежу в Туреччині Олена Чабак розповіла, що відбувається з туристами в Туреччині, де вирують лісові пожежі

У Туреччині вирують лісові пожежі, вогонь підібрався до курортів. Подробиці розповіла з місця подій ведуча телеканалу "Україна 24" Олена Чабак в програмі "Сьогодні День".

"Я перебуваю в Мармарисі, до сьогодні тут пожежі не було, все відбулося за останні три години. Спочатку з'явилося невелике загоряння в горах, але з самого ранку тут сильний вітер, і він розніс вогонь за лічені хвилини. Зараз його намагаються ліквідувати кілька пожежних бригад, я бачила три вертольоти, які набирають воду з моря. Працюють також іноземні бригади. Також сьогодні я бачила, як на морі приземлився спеціальний гідролітак, який набирав воду", — розповіла вона.

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За словами Олени, вогонь підійшов впритул до Мармарису, де розташовано багато готелів.

"У нашому готелі працівники рецепції попросили зібрати найнеобхідніші речі та чекати подальших вказівок у лобі. Тут зібралися всі відпочиваючі. Адміністрація готелю приготувала достатньо води та спеціальні гідранти, щоб гасити пожежу безпосередньо на місці. Сподіваємося, що евакуації не буде. Інформації (куди будуть евакуювати туристів — ред.) поки не дають, але працівники готелю постійно тримають зв'язок і намагаються тримати всіх в курсі. Просять не йти з лобі, не підніматися в номери, відключили ліфти, щоб людей можна було швидко знайти. За нашими готелями відразу йдуть гори , від яких нас відокремлює дорога, і за нею відразу ліс", — розповіла вона.

Додамо, через аномальну спеку в Туреччині на західному і південному узбережжі країни впродовж останніх двох днів тривають лісові пожежі, сотні гектарів лісу згоріли вщент. Полум'я дісталося до популярної туристичної провінції Анталія, повідомляє "Інтерфакс".

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В результаті пожеж постраждали 53 людини в турецькій Анталії. У них опіки, отруєння чадним газом. Туристів серед них немає. Вогонь і дим видно з популярних курортів Сіде і Белек. Евакуюють жителів п'яти населених пунктів.

Тим часом в Україні синоптики прогнозують град і шквали вітру. Середня температура вдень +32 градуси. Град та буревії очікуються на заході та в центрі.