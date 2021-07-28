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Байден не хоче дратувати Путіна, в США його критикують за це - Піонтковський Політолог назвав позицію президента США "капітулянтською"

Президент США Джо Байден шукає будь-які можливості, щоб не дратувати президента Росії Володимира Путіна. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" висловив політичний експерт Андрій Піонтковський.

"Цей виступ Байдена (про небезпеку Росії - ред.) показує, під яким важким тиском і впливом прокремлівського лобі та прямих агентів Кремля в його оточенні він перебуває Він просто вишукує будь-які можливі аргументи, щоб не турбувати Путіна, не дратувати його, не накладати на нього важкі санкції. Подивіться, як він суперечить сам собі буквально в одному абзаці: з одного боку, давайте не будемо посилювати санкції, тому що це тільки згуртує Путіна і російське суспільство, і російських олігархів, тобто посилить його. А ось знайшовся свіженький аргумент - що не треба посилювати тиск на Путіна, а то раптом він зруйнує путінський режим, і це буде ще гірше, і ми не будемо знати, що робити з ядерною зброєю, яка буде розкидана по всій некерованій Росії. Видно, що люди зі шкіри геть лізуть, щоб так чи інакше виправдати бездіяльність США і їхні вчинки, в тому числі за рахунок України", - сказав експерт.

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За словами Піонтковського, у відповідь на "капітулянтську позицію" Байдена в США зростає обурення, причому не тільки серед його противників-республіканців, а й серед демократів.

"Ця риторика - все що завгодно, тільки б не протистояти Путіну - яка, на жаль, все сильніше опановує особисто Байдена, провокує дуже серйозний опір американського істеблішменту. Зрозуміло, коли його лає трампівський Fox News. Але CNN - це ж основний орган демократичної партії - публікує свою статтю "Путін у Женеві отримав від Байдена все, що хотів". Я перебуваю в центрі політичного життя у Вашингтоні й бачу, як це обурення капітулянтською позицією просто наростає", - зазначив Піонтковський.

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Як передає видання LIGA.net, раніше Байден заявив про небезпеку Росії й про те, що сам Путін усвідомлює, в якій ситуації знаходиться. У відповідь на це, йдеться в матеріалі "Російської газети", в Кремлі звинуватили американського президента "в помилковому знанні та розумінні сучасної Росії".

Раніше в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина заявив, що від Джо Байдена можуть відвернутися соратники через угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2".