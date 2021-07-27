18:53, Сьогодні

На російських телеканалах про перемир'я з Україною не говорять - журналіст "Уся риторика Путіна і телевізора націлена на виправдання можливої війни", - заявив Яковенко

На російських державних каналах не говорять про перемир'я з Україною. Про Україну там говорять тільки як про ворога, армія якого вбиває росіян.

Про це в ефірі програми «Сьогодні ввечері» на телеканалі «Україна 24» розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

«На федеральних каналах (в Росії - ред.) ніякого перемир'я немає, там як і раніше є ворог - українська армія, «яка вбиває росіян». Про це говорить і Путін в своїх статтях, недавно говорив Козак. Для російського телевізора Україна - це привід. Все, що там відбувається в плані війни і агресії, це привід для нагнітання ненависті, цю політику залишати ніхто не буде. «Зеленський набагато гірше Порошенка» - таке трактування, і все тільки гірше. Ніякого зниження напруження ненависті не відбувається. Насправді російська масова інформаційна війна відрізняється тим, що не має ніякого значення, що відбувається в Україні - «все погано, і все гірше і гірше». Можна взагалі перестати стріляти, але в російському телевізорі будуть показувати старі зйомки для того, щоб як і раніше нагнітати ненависть», - заявив журналіст.

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«Стаття Путіна – це «Майн кампф-лайт», націлена на те, що в Україні росіян вбивають, принижують, не дають їм говорити по-російськи. Майже те саме було в автентичному «Майн кампф», де йшлося про те, що євреї ображають німців в Німеччині, а в Австро-Угорщині - слов'яни. Це основна ідея, і це все пряма підготовка до агресії, створення нібито права Росії на те, щоб почати війну. Вся риторика Путіна і телевізора націлена на виправдання можливої ​​війни», - додав Яковенко.

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Україна не повинна боятися Росії після статті президента Росії Володимира Путіна про Україну, раніше заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час свого виступу в Атлантичній раді у Вашингтоні:

"Ця стаття (Путіна про Україну - ред.) не має нічого спільного з історичним підходом до України. Це путінська пропаганда геббельсівського спрямування. Очевидно, що кінцева мета Путіна - захопити Україну, він ніколи не змінить цей курс, крапка".

Журналіст Юрій Романенко заявив, що нічого нового в своїй статті Путін не написав:

"Серйозно, що нового ми прочитали? Практично нічого нового. І ми всі чудово розуміємо, що Росія дивиться на Україну як на свій задній двір, в який вона не дуже хоче, щоб хтось зайшов, і робить все для того, щоб цього не відбулося", - заявив він.