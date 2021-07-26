20:37, Вчора

У Тихановської заявили, що Лукашенко може залякувати Україну: це майстер шантажу В білоруській опозиції оцінили можливість нападу на Україну під час навчань "Захід-2021"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може шантажувати Україну і Захід спільними з Росією військовими навчаннями "Захід-2021". При цьому сам Лукашенко не зацікавлений у надмірній присутності в Білорусі військ РФ.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка. Оцінюючи можливу загрозу нападу на Україну російських військ з території Білорусі, Вячорка зазначив:

"Складно говорити про намір Росії, але те, що Лукашенко може шантажувати як західні країни, так і Україну - це точно, він це робив багато разів. Я сам служив в армії, коли брав участь у навчаннях "Захід-2009", серед іншого ми відпрацьовували сценарій війни з Україною та НАТО. З одного боку ця загроза завжди існувала й існуватиме, поки при владі Лукашенко, з іншого боку, Лукашенко розуміє, що Росія теж являє для нього загрозу не меншу, ніж білоруські демократичні сили, і за першої-ліпшої можливості Росія його змінить на іншого лідера".

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За словами білоруського опозиціонера, Лукашенко - це "майстер блефу і шантажу".

"Він був би хорошим гравцем у покер. Цього року багато російських військ увійде до Білорусі, але, повторюся, дозволити російським військам залишитися в Білорусі - це загроза владі Лукашенка, тому він робитиме все, щоб не допустити надмірного впливу росіян на Білорусь", - вважає радник Тихановської.

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Спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. До Білорусі вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями та технікою.

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чи має Україна привід для побоювань.

"На сході вже є два корпуси, вони посилюються, вони проходять на полігонах навчання. Зараз у них "випуски", знаєте, як вони їх роблять і ставлять оцінки? Заводять на лінію зіткнення, якщо вбив або поранив нашого військового, то "відмінно". На сході у них танків більше, ніж у Британії та Франції разом узятих. На півдні, в Криму вони використовують всі події (затоплення після злив - ред.), щоб завести "на допомогу" збройні сили з бойовою технікою замість МНС. Потрібно серйозно готуватися", - сказав він.