12:11, Вчора

Це чисто політична історія — експерт про екстрену посадку літака Belavia у Москві Експерт з авіації розповів, чому літак з несправністю не сів в Україні

Білоруський пасажирський лайнер Boeing 737, який подав сигнал лиха в небі над Росією, приземлився в підмосковному аеропорту Домодєдово на одному двигуні. Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" авіаексперт В'ячеслав Коновалов.

"Насправді він міг полетіти й у Ростов-на-Дону, там теж хороша технічна база. Міг і в Мінськ повернутися. В Україну він не полетів з принципово політичних причин. Є таке поняття — певний запас пального. Літак при аварійній ситуації може ще летіти 1,5-2 години куди завгодно, наприклад, до Харкова. До речі, там саме за маршрутом Харків напрошувався. Це чисто політична історія. Полетіли до Москви, напевно, тому що вирішили, що там потужніша технічна база для обслуговування", — сказав він.

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За словами експерта, рішення про те, куди направитися в критичній ситуації, приймає командир повітряного судна.

"В авіації є така норма, що якщо зовсім все погано, ти йдеш на будь-який найближчий аеродром. Там найближчий, як на мене — Харків ідеально підходив. Але вони психанули й чомусь пішли на Москву. Рішення, куди летіти, приймає КПС і потім вже узгоджує свої дії з диспетчером. Хоч він посеред поля приземляється, хоч на шосе. Але за протоколом у нього є набір запасних аеродромів, куди він піде. Можливо, порахували економічно правильніше піти на Москву", — сказав він.

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Літак Belavia рейсом Мінськ — Анталія летів із Мінська до Анталії, але через годину над Бєлгородською областю у нього спрацював датчик несправності. Було зафіксоване критичне зростання оливи у двигуні. Пілоти вирішили посадити лайнер зі 189 пасажирами та 7 членами екіпажу на борту. Спочатку лайнер повинен був зробити екстрену посадку в Воронежі, повідомив "Інтерфакс", однак змінив курс і рушив на Москву.

Пасажирам лайнера, який екстрено сів у "Домодєдово" найближчим часом буде надано запасний літак для перельоту до Анталії, повідомляють РИА Новости.