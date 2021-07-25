11:47, 25 липня

В адміністрації Байдена зріє опозиція — журналіст про тактику з Путіним Іван Яковина розповів, що соратники Байдена незадоволені його тактикою щодо Росії

Всередині команди президента США Джо Байдена зріє опозиція до його нинішньої зовнішньої політики - про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Стратегія Байдена зараз полягає в тому, щоб умовити Путіна не підтримувати Китай, а стати на бік Заходу в глобальному протистоянні XXI століття, яке буде вестися між США і Китаєм. Але вже зараз дуже близький соратник Байдена Майкл Макфол, який раніше працював послом США в Росії, написав статтю, в якій сказав, що спроба заспокоїти Путіна і відірвати його від Китаю призведе лише до зростання апетитів Кремля, вона не призведе до того, що Путін відвернеться від Китаю і стане на бік Заходу", — сказав він.

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За словами Яковини, американські політики хочуть перетягнути на свій бік Росію, але не з Путіним на чолі.

"Мені подає надію обставина, що зараз навіть найближчий соратник Байдена і Блінкена відкрито заявляє про помилковість зовнішньої політики Байдена. Макфол каже: не треба намагатися перетягнути Путіна на свій бік. Він ніби натякає, що Росії спочатку потрібно позбутися Путіна, а потім вже нову Росію намагатися перетягнути на свій бік у протистоянні з Китаєм. Можливо, саме тому, що вже всередині Демократичної партії та адміністрації Байдена зріє опозиція до його нинішньої зовнішньої політики, вийде поставити заслін запуску "Північного потоку-2" в останній момент. Надія на Конгрес США є, бій за скасування пакту Байдена-Меркель зараз тільки починається. Я сподіваюсь, що питання запуску цього газопроводу все ще не є вирішеним", — сказав він.

Нагадаємо, Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС. Також відомо, що російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності на наступний газовий рік — з 1 жовтня 2021 по 1 жовтня 2022 року — через Польщу та Україну.

Президент США Джо Байден днями заявив, що на даному етапі будівництва проєкт "Північний потік-2" не можна зупинити.

Раніше Іван Яковина заявив, що, розв'язуючи руки президенту РФ Володимиру Путіну, президент США Джо Байден робить величезну помилку.