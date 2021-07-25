В адміністрації Байдена зріє опозиція — журналіст про тактику з Путіним

Іван Яковина розповів, що соратники Байдена незадоволені його тактикою щодо Росії

В адміністрації Байдена зріє опозиція — журналіст про тактику з Путіним

Всередині команди президента США Джо Байдена зріє опозиція до його нинішньої зовнішньої політики - про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Стратегія Байдена зараз полягає в тому, щоб умовити Путіна не підтримувати Китай, а стати на бік Заходу в глобальному протистоянні XXI століття, яке буде вестися між США і Китаєм. Але вже зараз дуже близький соратник Байдена Майкл Макфол, який раніше працював послом США в Росії, написав статтю, в якій сказав, що спроба заспокоїти Путіна і відірвати його від Китаю призведе лише до зростання апетитів Кремля, вона не призведе до того, що Путін відвернеться від Китаю і стане на бік Заходу", — сказав він.

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За словами Яковини, американські політики хочуть перетягнути на свій бік Росію, але не з Путіним на чолі.

"Мені подає надію обставина, що зараз навіть найближчий соратник Байдена і Блінкена відкрито заявляє про помилковість зовнішньої політики Байдена. Макфол каже: не треба намагатися перетягнути Путіна на свій бік. Він ніби натякає, що Росії спочатку потрібно позбутися Путіна, а потім вже нову Росію намагатися перетягнути на свій бік у протистоянні з Китаєм.

Можливо, саме тому, що вже всередині Демократичної партії та адміністрації Байдена зріє опозиція до його нинішньої зовнішньої політики, вийде поставити заслін запуску "Північного потоку-2" в останній момент. Надія на Конгрес США є, бій за скасування пакту Байдена-Меркель зараз тільки починається. Я сподіваюсь, що питання запуску цього газопроводу все ще не є вирішеним", — сказав він.

Нагадаємо, Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС. Також відомо, що російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності на наступний газовий рік — з 1 жовтня 2021 по 1 жовтня 2022 року — через Польщу та Україну.

Президент США Джо Байден днями заявив, що на даному етапі будівництва проєкт "Північний потік-2" не можна зупинити.

Раніше Іван Яковина заявив, що, розв'язуючи руки президенту РФ Володимиру Путіну, президент США Джо Байден робить величезну помилку.

Джерело Україна 24 Теги Росія Володимир Путін США Джо Байден Іван Яковина