13:35, 25 липня

Байден заплатить високу ціну — журналіст про "Північний потік-2" Іван Яковина розповів, чим може обернутися для президента США угода з Німеччиною

Від президента США Джо Байдена можуть відвернутися соратники через угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Противників угоди між США і Німеччиною стає все більше й більше, особливо в американському парламенті. Байден повинен зрозуміти, що за залишення в біді України йому доведеться заплатити дуже високу політичну ціну у себе на батьківщині, не тільки на міжнародній арені. Тобто він повинен зрозуміти, що якщо він і надалі наполягатиме на завершенні будівництва і запуску "Північного потоку-2", то від нього відвернуться його ж власні соратники-демократи всередині США", — сказав він.

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За словами журналіста, з такими людьми, як президент Росії Володимир Путін, неможливо домовитися мирно.

"Проблема Байдена, як я її бачу, в тому, що він намагається застосувати свої навички блискучого парламентера в міжнародній політиці. Але ці навички не працюють стосовно гопників і бандитів, якою значною мірою є адміністрація Путіна. З цими людьми не можна домовлятися, вони не розуміють угод, а тільки силу. Байден, на жаль, поки цього не розуміє, він думає, що зможе їх умовити — але не зуміє", — сказав він.

Нагадаємо, Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС. Також відомо, що російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності на наступний газовий рік — з 1 жовтня 2021 по 1 жовтня 2022 року — через Польщу та Україну.

Президент США Джо Байден днями заявив, що на даному етапі будівництва проєкт "Північний потік-2" не можна зупинити. Він і канцлерка ФРН Ангела Меркель в ході переговорів у Вашингтоні обмінялися думками з приводу проєкту газопроводу "Північний потік-2". За словами Байдена, вони погодилися з Меркель у тому, що не можна дозволяти Москві використовувати енергетику для тиску на сусідні країни.