"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова
Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні
29 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.
Гості "ТОК-ШОУ №1":
- Тимофій Милованов
- Володимир Гройсман
- Олексій Кучеренко
- Дмитро Співак
- Євгеній Мураєв
- Інна Совсун
- Михайло Добкін
- Олександр Качура
- Олена Шуляк
- Олексій Устенко
- Володимир Омелян
- Дмитро Лінько
- Вікторія Гриб
- Леся Забуранна
Теми:
- Лічені тижні до старту опалювального сезону: чи готова Україна та чи є в гаманцях українців гроші на комуналку?
- Обіцяні субсидії та зниження ціни на газ: що насправді чекає людей взимку?
- Велике будівництво продовжується: як відреагує влада на закиди про корупцію та звідки братимуть гроші на проєкт президента в майбутньому?
Не пропустіть - 29 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".