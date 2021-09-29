"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

29 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1": 

  • Тимофій Милованов 
  • Володимир Гройсман
  • Олексій Кучеренко
  • Дмитро Співак
  • Євгеній Мураєв
  • Інна Совсун
  • Михайло Добкін
  • Олександр Качура 
  • Олена Шуляк
  • Олексій Устенко
  • Володимир Омелян
  • Дмитро Лінько
  • Вікторія Гриб
  • Леся Забуранна

Теми:

  • Лічені тижні до старту опалювального сезону: чи готова Україна та чи є в гаманцях українців гроші на комуналку?
  • Обіцяні субсидії та зниження ціни на газ: що насправді чекає людей взимку?
  • Велике будівництво продовжується: як відреагує влада на закиди про корупцію та звідки братимуть гроші на проєкт президента в майбутньому?

 

Не пропустіть - 29 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".

Джерело Україна 24 Теги Україна 24 Василь Голованов