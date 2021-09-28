22:29, Вчора

Путін робить все, щоб насолити Україні - Гордон про плани Росії За словами журналіста, РФ як і раніше притримується тактики гібридної війни

Президент Росії Володимир Путін не може зважитися на відкрите вторгнення в Україну, однак робить все, щоб зіпсувати її відносини з сусідами.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Путін неодноразово говорив про те, що Україна - недодержава. І він, і його підлеглі продовжують все робити для того, щоб українській державності рано чи пізно настав кінець. Вони розуміють, що пряме вторгнення Росії сьогодні неможливе на територію України, але існують же гібридні методи ведення війни. І зокрема це підрив відносин України з сусідами", - сказав він.

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За словами журналіста, Росії важко підірвати відносини України з Польщею, проте з іншими країнами виходить краще.

"У Польщі Росію як державу ненавидять так само, як в Україні, а, можливо, навіть більше. Тобто з Польщею не виходить, виходить з Білоруссю, з Угорщиною. Чому виходить з Угорщиною? Не секрет, що в Європі існує ціла когорта політичних діячів, які є агентам впливу Росії. Серед них президент Чехії Мілош Земан, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, колишній президент Молдови Додон, Марін Ле Пен у Франції, колишній прем'єр-міністр Франції Фійон, ексканцлер Німеччини Шредер. Росія робить все в рамках гібридної війни, щоб просто насолити Україні", - заявив Гордон.

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Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Росія може напасти на Україну одночасно з трьох напрямків.

"Існує декілька версій можливих подій. І дуже шановані мною люди говорять про те, що можливий розвиток сценарію таким чином, що Росія нападатиме з трьох напрямків – гомельсько-чернігівського, тобто з Білорусі, і це найкоротший шлях на Київ, з боку окупованого Донбасу, і з боку окупованого Криму. Ось три напрямки, і Росія може напасти одночасно з трьох напрямків, теоретично", - зазначив журналіст.

Водночас, Гордон зазначив, що Володимиру Путіну не потрібно, щоб "у Росію йшли труни".