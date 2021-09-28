20:34, Сьогодні

Гройсман про скандальный закон: "Це боротьба за те, хто стане новим олігархом" Також Гройсман вважає закон "дамокловим мечем" для бізнесменів

Українська влада намагається запровадити резонансний закон про олігархів, ухвалений Верховною Радою, за російским сценарієм.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні ввечер" на телеканалі "Україна 24" озвучив експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Політик, зокрема зазначив, що вважає закон про олігархів боротьбою за те, хто стане новим оліграхом. Так, влада спочатку намагалася великий бізнес поставити на коліна, а коли їм не вдалося, вирішила зробити наступне: зробити такий дамоклів меч у вигляді закону.

"Це ж будь-хто може бути олігархом. Бізнесмен, у якого є півмільйона доларів, я думаю, що таких підприємств і компаній в Україні багато. І я вважаю, що це буде спроба на них впливати з одного боку, а з іншого боку я думаю, що це буде питання виведення на сцену нових олігархів через цей закон", - зазначив політик.

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Крім того, Гройсман звернув увагу на критерії, за якими в Україні будуть визначати олігархів згідно резонансного закону.

"Якщо ви пам'ятаєте там є чотири критерії. Перше - це наявність капіталу, про які я сказав, друге - монопольне становище. "Я думаю, що всі українці хотіли б, щоби олігархи більше платили податків і щоб вони були ринковими. І ось тут держава має зробити що? Створити єдині монопольні правила, щоб було верховенство права, щоб ніхто не зміг зайти в суд з чемоданом грошей, а ніс відповідальність відповідно до рівності. Ну цього би, напевно, хотіли б люди. Але там з’являються ще два критерії. Критерій третій - це, якщо компанія чи фізична особа фінансує партію або є членом партії, і четвертий - це наявність медіа у власності. Ось яка якби ціль", - каже Гройсман.

Тоді, на думку Гройсмана, в Україні можуть з’явитися нові олігархи, які будуть повністю виконувати волю влади.

"І з іншого боку - щоб всі медіа належали державі. Це російський сценарій, 100% російський сценарій, який зробив Путін. Якщо пам’ятаєте там були Березовський, Гусинський, НТВ, Перший канал - вони були приватними, але там існувала свобода слова, всі приходили, говорили, що хотіли. Путіна це не влаштувало, йому потрібна чітка лінія, що царь у нас найкращий. Що він зробив? Він їх призначив олігархами, забрав у них канали. Багато людей стали придворними олігархами, вони фінансують режим Путіна, а він може робити по світу все, що хоче, у тому числі й стосовно України"., - вважає Володимир Гройсман.

Раніше політолог Богдан Бондаренко в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів, що закон про олігархів дублює механізми, які вже прописані в українському законодавстві.

"Є механізми, які на сьогодні дозволяють працювати з цими проблемами. НАЗК – з фінансуванням політичних партій і грошима в політиці, НАБУ – з випадками, коли хтось з народних депутатів бере неправомірну вигоду, хабарі. Весь цей механізм існує. Для чого додатково "вигадувати велосипед" через РНБО і різні реєстри – це викликає запитання", - сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Також законопроєкт про олігархів був спрямований на розгляд до Венеціанської комісії. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидентка Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.