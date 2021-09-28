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"Вигадують велосипед": політолог пояснив, у чому проблема закону про олігархів Недоліки законопроєкту складно буде виправити будь-якими поправками, вважає Богдан Бондаренко

Резонансний закон про олігархів, ухвалений Верховною Радою, дублює механізми, які вже прописані в українському законодавстві.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Богдан Бондаренко.

"Є механізми, які на сьогодні дозволяють працювати з цими проблемами. НАЗК – з фінансуванням політичних партій і грошима в політиці, НАБУ – з випадками, коли хтось з народних депутатів бере неправомірну вигоду, хабарі. Весь цей механізм існує. Для чого додатково "вигадувати велосипед" через РНБО і різні реєстри – це викликає запитання", - сказав він.

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Коментуючи відправлення закону про олігархів на розгляд Венеційської комісії, Бондаренко зазначив:

"Венеційська комісія, найімовірніше, підготує свій висновок. Можливо, це відбудеться цього року. Але питання полягає в наступному – законопроєкт буде вже проголосований і, найімовірніше, підписаний президентом. Далі вже хтось реєструватиме законопроєкти про внесення змін, щоб врахувати поправки Венеційської комісії. Чи буде "Слуга народу", чи хтось інший поспішати з тим, щоб ці рекомендації Венеційської комісії виправити, життя покаже".

Як підкреслив політолог, ключова проблема "полягає в самій концепції законопроєкту, а її якимись поправками виправити дуже важко".

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Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599.

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.