17:37, Сьогодні

Саміт у нормандському форматі за участі Меркель малоймовірний через Росію - Арестович "М’яч на боці Росії. Я не думаю, що вони на це підуть", - зазначив радник у ТКГ

Україна ініціює проведення саміту у нормандському форматі за участі канцлерки Німеччини Ангели Меркель, але ймовірність такої зустрічі дуже мала через позицію Росії.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

«Є така штука як Паризький саміт, який відбувся 9 грудня 2019 року. І там сторони взяли на себе зобов’язання на рівні голів держав-учасниць, включно з Росією. Я думаю Україні, Франції, Німеччині, а також Росії було б дуже важливо підбити реальні підсумки цього саміту і вирішити, хто що виконав, а що не виконав. Росіяни блокують це, тому що оцінка буде не приємна для них. Фактично вони не виконують паризькі домовленості, під якими зокрема підписався Путін. Це ставить Росію як відповідального дипломатичного партнера для світу, як члена Ради безпеки ООН в дуже незручне становище. Тому вони звинувачують Україну і перешкоджають такій зустрічі», - сказав радник у ТКГ.

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За його словами, Україна проявляє в цьому ініціативу, і пані Меркель дуже важлива, тому що вона живий свідок того, що відбувалось.

«Є прагнення, наміри нашої сторони. За деякими даними з відкритих джерел, пані Меркель була готова до такої зустрічі, висловлювала намір, коли була в Києві. М’яч на боці Росії. Я не думаю, що вони на це підуть. Я не бачу реальних підстав для них таку зустріч проводити. Єдина можливість, на мій погляд, це якщо Меркель і Макрон сильно наполягатимуть на проведенні такого саміту. Тому що і Макрону це важливо, бо у Франції стартують вибори, і Меркель це важливо, щоб закрити каденцію відповідним чином. Тобто вірогідність (нормандської зустрічі за участі Меркель – ред.) не нульова, але чи відбудеться вона – велике питання», - зазначив Арестович.

В Офісі президента України заявили, що хочуть провести саміт нормандської четвірки до того, як Ангела Меркель складе повноваження канцлерки Німеччини. В неділю в Німеччині відбулися парламентські вибори, і до формування нової правлячої коаліції та уряду Меркель лишається на своїй посаді. Для цього жодних обмежень часом не передбачено. Глава Офісу президента Андрій Єрмак переконує, що провести зустріч в нормандському форматі саме за участі Меркель дуже важливо.

«У нас сьогодні є тільки два свідки, які пам’ятають і були присутні під час підписання Мінських угод, тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом», - сказав Єрмак.

Нагадаємо, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Саакян висловив думку, що Росія намагається посварити США і Євросоюз темою можливої участі Вашингтона в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі":

"Російська Федерація зараз робить ці маневри, зокрема щодо залучення США, як елемент вбивання клину між США і європейськими країнами, в цьому випадку між США і Францією. Зрозуміло, що для Франції, Німеччини російсько-українська війна - це кейс, в якому вони повинні продемонструвати свою дієздатність в європейському просторі. У разі, якщо залучати Сполучені Штати, це вже розмиває їхні акції як миротворців, і вони стають молодшими партнерами в цій дискусії".