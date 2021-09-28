11:25, Сьогодні

Ситуація показова — політолог про газовий контракт Росії та Угорщини в обхід України Подібних контрактів стане більше з запуском "Північного потоку-2", вважає експерт

Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання газу в обхід України. В українському МЗС назвали підписання нового контракту необґрунтованим рішенням, яке завдасть шкоди інтересам України.

Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Тарас Семенюк.

"Ми повинні розуміти, що входимо в новий час, коли тільки-но почне працювати "Північний потік-2" на повну потужність, таких контрактів може стати більше в обхід України. Чим більше ми будемо слухати обіцянки глав інших країн, тим швидше ми будемо ставати біднішими. Я думаю, варто не слухати, що нам обіцяють, а просто робити свою роботу. Показовою є ситуація з Угорщиною, тому що Будапешт і Москва давно співпрацюють, і таких наслідків цієї комунікації щодо газу варто було очікувати", — сказав він.

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Політолог прокоментував реакцію України на цей контракт.

"Україна захищає свої економічні інтереси, тому що постійно відбувався транзит російського газу в Угорщину через Україну, зараз ми цей транзит частково втрачаємо. Там не йдеться про великі обсяги, мова про приблизно 2,5 млрд. Але суть не в цифрах, а в символізм цього контракту. Це перший контракт в обхід України на тлі того, як відбувається запуск "Північного потоку-2". Я б нагадав Угорщині, як вона втручалася у внутрішні справи України, і це куди більше втручання. Очевидно, нам може не подобатися цей контракт, ми можемо ображатися. Але це їх суверенне право, як би ми не хотіли або не хотіли. Ми втрачаємо частину транзиту, але не втрачаємо здоровий глузд і тягу до боротьби за місце під сонцем", — сказав він.

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Додамо, Україна ініціювала перенесення на більш пізній термін п'ятого засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися в Будапешті 29-30 вересня.

"Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода буде мати істотний вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки", — йдеться в заяві МЗС.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії про надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у галузі енергетики.

Через реакцію Києва угорський МЗС викликав посла України для пояснень, повідомив глава відомства Петер Сіярто в Facebook.