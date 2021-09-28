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Замах на Шефіра не міг бути інсценуванням — Ляшко "Я ані на секунду не можу уявити, щоб Шефір на це погодився"

Напад на автомобіль Сергія Шефіра, першого помічника президента України Володимира Зеленського, не міг бути інсценуванням. Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" колишній народний депутат ВРУ, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Я знаю Сергія Шефіра. Він непоганий талановита людина. Я щиро йому і його водієві співчуваю. Розповідають, що це Інсценування. Ви можете уявити — сам на себе організовуєте інсценування і сидите в машині. Куля-дура. Це Інсценування може закінчитися смертю. Тому я абсолютно виключаю варіант Інсценування. Я ні на секунду не можу уявити, щоб Шефір на це погодився", - зазначив колишній нардеп.

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Олег Ляшко також не вірить у версію про те, що замах було організовано погано підготовленими зловмисниками. В якості спростування такої можливої версії він навів той факт, що Стрілки змогли швидко втекти з місця злочину і їх досі не затримали.

"Розповідають, що злочин скоїли непрофесіонали. Завтра буде тиждень, як вчинили цей злочин. Якби його вчинили непрофесіонали, то непрофесіоналів вже б давно затримали. Що це за непрофесіонали, що за тиждень їх не затримали, ніяких слідів вони не залишили, вибрали місце, де... там вся траса в камерах, а вони вибрали місце, де немає відеокамер. Версій може бути багато, я не виключаю варіант замовлення влади. Коли за тиждень ми не маємо затриманих, висновків два: або не здатні розкрити, або не хочуть розкрити. Ми чекаємо розкриття цього злочину і вимагаємо від влади припинити втягування країни в 90-ті бандитські роки", - повідомив лідер Радикальної партії.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив Клименко.

Також стало відомо, що до розслідування справи про розстріл авто Сергія Шефіра під'єдналися слідчі ФБР. В цей момент пошук зловмисників ускладнений тим, що по залишених від нападу слідах складно ідентифікувати самих злочинців. Про це повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" голова парламентської фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо якихось вступних. На жаль, наскільки поки видно, там людина готувалася, там був використаний так званий "антисобакін". Тобто, коли працювала службова собака... людина обробила себе спеціальним засобом, щоб не залишати ніяких запахів. На патронах ніде немає відбитків, тобто він працював в рукавичках. Тобто видно, що професійно готувався до цього замаху. І якщо в перші кілька днів, як кажуть фахівці, немає зачіпок, то подальша історія з розслідуванням значно ускладнюється. Тому що спочатку взяли всі камери, азимути, дані мобільних мереж - поки все досить складно", - повідомив нардеп.