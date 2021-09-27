17:02, Сьогодні

Членство України в НАТО не залежить від обурення Білорусі та Росії — нардеп "Україна на правильному шляху, і членство в НАТО невблаганно наближається"

У фракції "Слуга народу" заявили, що опір Білорусі та РФ прагненню України отримати членство в НАТО говорить про те, що наша країна йде вірним шляхом. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

За словами політика, реакція Білорусі та Росії свідчить, що Україна рухається в правильному напрямку і сама повинна вирішувати, куди їй йти.

"Та реакція, яка лунає з вуст білоруського невизнаного президента і керівництва Російської Федерації, свідчить про те, що Україна абсолютно на правильному шляху, і членство в НАТО неупинно наближається. Тому не робили б такі гучні синхронні заяви наші сусіди, яких раніше важко було уявити супротивниками України, на превеликий жаль 2014 рік усе перекреслив. Тому Україна рухається в правильному напрямку, і я переконаний, що Україна дійсно сама має вирішувати свій зовнішньополітичний вибір", - повідомив Федір Веніславський.

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Він також зазначив, що в Україні багато громадян підтримують північноатлантичне прагнення України. Також Веніславський зазначив, що якщо Україна покаже готовність повної адаптації в системі оборони НАТО, на отримання членства піде декілька років.

"Якщо сьогодні оцінити ставлення громадян України до потенційного членства в НАТО, то ми бачимо, що завдяки, зокрема, такій ситуації, яку ми маємо з агресією Російської Федерації, є кількість громадян України, які підтримують потенційне членство в НАТО. Тому коли Україна продемонструє готовність повної адаптації в системі оборони Альянсу (Північноатлантичний альянс — ред.), коли ми адаптуємо всі стандарти й буде політична воля з боку наших партнерів — країн НАТО, — то Україна точно стане членом НАТО. Я думаю, що це буде точно не десятиліття, це може зайняти роки", - сказав нардеп.

Сьогодні, 27 вересня, невизнаний президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко на нараді з силовиками заявив, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним домовилися вдатися до спільних дій, якщо Україна погодиться розмістити у себе військові бази США

"Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони фактично створюють бази. Бази США створюють в Україні. Зрозуміло, що нам треба на це реагувати. Ми з президентом Росії проводили та проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба робити якісь дії. В іншому випадку ми завтра будемо мати прямо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію", – сказав Лукашенко.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков своєю чергою заявив, що РФ і Білорусь зроблять певні дії, які "гарантуватимуть безпеку двох союзних держав".

Пєсков також нагадав, що Кремль вважає появу інфраструктури НАТО в Україні "червоною лінією". "Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і він говорив, що це знаходиться за межею тих самих «червоних ліній», про які він неодноразово говорив", – цитують заяву Пєскова російські ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі каналу "Україна 24".

"Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США щодо зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду з США у сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є більш амбітною, ніж статус основного союзника поза НАТО. Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Для цього ми й втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами", - сказав міністр.