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Саакашвілі: Україна стала відстійником для злочинців з пострадянських країн За словами Саакашвілі, українська правоохоронна система "глибоко хвора"

Україна через високий рівень корупції перетворилася на "відстійник" для злочинців з країн колишнього СРСР.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

Саакашвілі нагадав, як боровся з корупцією, коли обіймав посаду глави Одеської облдержадміністрації:

"Ми наводили лад, як тільки правоохоронці перестали брати хабарі, моментально в Одесі припинилися вибухи, масові вуличні бійки, злочини. Навіть в окремо взятій області, якщо немає корупції, це можна зробити".

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За його словами, Україна перетворилася на "прохідний двір", де збираються злочинці "з усього пострадянського простору".

"Тут відстійник став. З Грузії, Азербайджану, Росії, Середньої Азії, будь-хто може приїхати й запросто купити посвідчення. У передмістях Києва діяли угруповання, які грабували, катували, вбивали. Одне угруповання пограбувало літніх людей і поранило їх. Я дізнався через 9 місяців, що вони вже на волі. Тобто кожен злочин має ставку. Злочинці точно знають, що кожного можна відпустити. Треба вирішувати питання - ти можеш найняти будь-якого слідчого поліції, будь-якого прокурора, мовчу вже про суддів. Ти просто наймаєш поліцейського, і він буде танцювати за будь-які гроші за твоїм наказом. Як може такий поліцейський чомусь запобігати? Система глибоко хвора. У міграційній службі ви будете довго стояти в черзі, але за гроші бен Ладену дадуть довідку, яка свідчитиме, що це який-небудь Марченко, прадід якого жив в Україні. Будь-хто заїде, будь-хто виїде, будь-хто вистрілить, будь-хто підірве. І все це проходить на очах у всіх", - заявив глава виконкому Ради реформ.

Раніше глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що ситуація з корупцією на українській митниці зараз найгірша за всю історію держави.

"Зараз ситуація на митниці гірша, ніж на початку 2000-х. Навіть за Януковича такого не було. Раніше компанії йшли та пропонували гроші за вирішення питань, зараз самі митники кажуть, щоб несли гроші. Там створені точки збору кешу, всім цим керують колишні або теперішні СБУшники. Наумов, якого звільнив Зеленський, був касиром СБУ. Але одні голови рубають, виростають інші, тому що система не змінюється. Такої ситуації ніколи не було, це сумно, але всі про це знають. Не будемо себе обманювати", - сказав він.