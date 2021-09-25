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"Слуга народу" відреагував на чутки щодо відставки Разумкова: це маніпуляції Данило Гетманцев також прокоментував можливі звільнення в Кабміні

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" спростував інформацію про нібито збір підписів нардепів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Ну немає такого взагалі! Ніякі підписи не збираються (за відставку Разумкова - ред.). Навіщо ці маніпуляції? Ми місяць тому говорили про зняття прем'єра, про перелік міністрів. Вересень завершується, нікого не зняли. Хтось із цих "експертів" вибачився? Ніхто не вибачився. Когось з міністрів точно знімуть, але це ж не означає, що ми щодня повинні говорити про кожного міністра", - підкреслив Данило Гетманцев.

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Раніше народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що наступного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради.

"Не хочу бути Кассандрою, але я впевнений, що наступного пленарного тижня закінчиться історія Разумкова як голови Верховної Ради. Він перестане бути головою Верховної Ради. Кого вони призначать? Думаю, швидше за все, Стефанчука... Але, можливо, і Миколу Тищенка. Я звідки знаю? Вони можуть що завгодно зробити", — сказав він.

Своєю чергою нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук зазначила, що Разумков проявив себе як ефективний спікер Верховної Ради, і заявила, що його відставка - не більше ніж чутки.