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Меркель ще буде потрібна Україні — Клімкін про переговори з Путіним Павло Клімкін розповів, від кого залежить мир на Донбасі

Ключі від миру на Донбасі знаходяться тільки в руках президента РФ Володимира Путіна — про це заявив в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Коли ми говоримо, що ключі в руках Путіна — ключі завжди в руках Путіна. І або ми граємо у свою гру й чітко визначаємо сценарій, переконуємо американців, що нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу і йдемо разом з ними, або ми йдемо в заморозку, і заморозка — це дуже небезпечна річ, тому що ключі від заморозки, знову-таки, сьогодні у Путіна. Він в будь-який момент може ситуацію розморозити та почати качати ситуацію як з боку Донбасу, так і зсередини", — сказав він.

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На думку Клімкіна, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і після своєї відставки зможе бути посередником у переговорах з Путіним.

"Нова стратегія можлива, розмови про неї насправді ведуться, я просто деякі нюанси не хочу озвучувати. Україна говорить із США, після перезавантаження Німеччини Меркель нам буде ще потрібна для розмов з Путіним, дуже і дуже. Це, якщо хочете, мій прогноз", — сказав він.

Нагадаємо, Росія не визнає себе стороною конфлікту в Україні та не готова обговорювати ні Крим, ні Донбас. Професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі вважає, що на цьому тлі переговори з президентом РФ можуть нашкодити очільнику України Володимиру Зеленському.

"Я, чесно кажучи, не вірю в те, що така зустріч може відбутися в найближчому майбутньому, тому що Росія відмовляється говорити про Крим і виносити питання повернення Криму до порядку денного. Для президента Зеленського це є також несприятливою ситуацією, тому що ця зустріч нічого хорошого для нього не дасть в тому випадку, якщо він погодиться не порушувати це питання", — зазначив експерт.