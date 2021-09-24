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Момент для зміни платформи давно прийшов — в ТКГ висловилися про Мінськ Гайде Різаєва розповіла, які країни можуть змінити Білорусь як майданчик для переговорів

Україна готова повернутися до очних засідань Тристоронньої контактної групи, але не в Мінську, заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, потрібно шукати нейтральну територію. Своєю чергою Росія відмовляється від інших майданчиків.

Цю заяву прокоментувала в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радниця глави української делегації в ТКГ Гайде Різаєва.

"Причин не збиратися в Мінську достатньо, і ці причини існують давно. Момент для зміни платформи для переговорів уже давно підійшов. Що стосується того, на яку площадку міняти, на яку державу, — перш за все це має бути об'єктивна держава, яка не буде так яскраво, як Білорусь, вести антиукраїнську політику. Це повинна бути гуманна держава, в якій працюють принципи верховенства права і якій не чужі гуманні моменти, яка шанує норми міжнародного права", — сказала вона.

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Різаєва відповіла на запитання, чи є такі країни.

"Я вважаю, що сьогодні таких держав багато, до речі, це держави, які прийняли запрошення і брали участь у Кримській платформі. Це прекрасний показник. Їх, як ми знаємо, було не одна і не дві, а близько сорока", — сказала вона.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що новий майданчик для переговорів ТКГ щодо Донбасу поки що не обговорюється.

"Цими днями відбувалося засідання ТКГ онлайн, абсолютно ніяких змін, ніяких перспектив. Поки що ніяких перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють… Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному – питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", - сказав він.

Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що перемовини щодо Донбасу фактично заблоковані через команди президента Росії Володимира Путіна. Так він прокоментував те, що Росія вчергове зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.