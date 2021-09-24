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Нардеп вказав на суперечності в законі про олігархів: якась єресь написана Як зазначив Ярослав Железняк, склалася "дуже дивна і смішна ситуація"

Закон про олігархів, який підтримала в цілому Верховна Рада, ухвалений з грубим порушенням процедури й містить норми, що суперечать одна одній.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат, голова фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк.

"Тут дуже дивна і смішна ситуація, якщо говорити про закон України. Факт у тому, що вчора було грубо порушено процедуру, просто зруйновано регламент... Ніякого відношення до законів України це взагалі не має. Виявилось, що стаття 5 цього закону – як визначається олігарх, хто цей орган, який визначає – вони одночасно прийняли три варіації. Один з них – що це РНБО, а два – різні варіанти, що це визначає НАЗК. Тобто в законі є норми, які одна іншій суперечать", - підкреслив Железняк.

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Нардеп зазначив, що до ухвалення законопроєкту сигналізував "слугам народу", що "там якась єресь написана".

"Сьогодні це підтвердилось, щобільше – зрозуміло, що там не тільки така проблема, там деякі правки - замість 825 зачитали 725, 14 переплутали з 4. Тобто текст, який проголосували, підписувати не можна", - вважає він.

Железняк додав, що в нинішньому вигляді законопроєкт "буде схожий на Франкенштейна – десь одна стаття, друга, десь три варіанти статті".

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Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599.

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.