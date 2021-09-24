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Путіну це не потрібно — Орєшкін про зустріч із Зеленським Російський політолог розповів, чи варто зустрічатися президентам України та Росії

Про можливу зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна висловився в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Путіну для іміджу це не потрібно. Йому взагалі зараз важливо, щоб українська тематика остигала в очах громадської думки. Я думаю, що радше його іміджмейкери думають, що це буде знак слабкості Путіна. Зараз домінує все більш примітивна й дикувата модель інтерпретації міжнародних відносин, що якщо, скажімо, Башар Асад приїжджає в Росію, значить, йому щось потрібно, у нього слабка позиція і він шукає допомогу. Якщо приїжджає Зеленський, це буде подано так, що Україна погодилася на порядок денний Кремля, і це буде подано як віртуальна перемога Путіна. Мені здається, що Путін з задоволенням би отримав такий візит, якщо Зеленський їхатиме в Москву і це буде подано як слабкість України", — сказав він.

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Орєшкін зазначив, що на відміну від Путіна, Зеленського дуже часто критикують.

"У Путіна така ситуація, що він від початку знаходиться у виграшному варіанті. Що б він не робив, це буде подано як його перемога. Коли немає вільних ЗМІ й немає можливості достукатися до виборця, ми йдемо від перемоги до перемоги, тому що вони "намальовані" у телевізорі. У Зеленського європейська проблема — його критикують за будь-який крок", — сказав він.

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Додамо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський зустрінуться, коли обидва будуть до цього готові й розумітимуть, про що розмовляти.

Володимир Зеленський заявив про бажання зустрітися з Путіним у квітні на тлі ескалації напруженості на сході України. Зеленський тоді запропонував провести саміт у будь-якій точці Донбасу. Путін відповів, що якщо Україна хоче домогтися стабілізації ситуації в цьому регіоні, то повинна спочатку обговорити це питання з керівниками так званих "ЛНР" і "ДНР". При цьому Путін висловив готовність зустрітися з Зеленським у Москві для обговорення двосторонніх відносин.