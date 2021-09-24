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Переговори з Путіним можуть вдарити по іміджу Зеленського — політексперт Максим Ялі розповів, коли може відбутися зустріч Зеленського та Путіна

Росія не визнає себе стороною конфлікту в Україні та не готова обговорювати ні Крим, ні Донбас. Чи можлива в цій ситуації зустріч президента Володимира Зеленського й президента країни-агресора Володимира Путіна, повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі.

На питання, чи буде продуктивною можлива зустріч глав України та РФ експерт відповів, що дані переговори можуть нашкодити Володимиру Зеленському, якщо він піде на поводу у Кремля, де не хочуть обговорювати ні Донбас, ні АРК.

"Я, чесно кажучи, не вірю в те, що така зустріч може відбутися в найближчому майбутньому, тому що Росія відмовляється говорити про Крим і виносити питання повернення Криму до порядку денного. Для президента Зеленського це є також несприятливою ситуацією, тому що ця зустріч нічого хорошого для нього не дасть в тому випадку, якщо він погодиться не підіймати це питання", — зазначив експерт.

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За словами Максима Ялі, український президент не буде зацікавлений у діалозі з Володимиром Путіним без обговорення окупації Донбасу і Криму.

"Враховуючи неготовність Російської Федерації навіть порушувати це питання на переговорах, я вважаю, що президент Зеленський не погодиться на таку зустріч, тому що дипломатично він програє, якщо погодиться на російський порядок денний, де не будуть обговорюватися питання Донбасу, і Криму", — повідомив Ялі.

Про те, що Україна сьогодні протистоїть Росії, використовуючи політико-дипломатичний шлях, повідомив позаштатний радник глави офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович. Він зазначив, що крім дипломатії Україна не забуває і про посилення свого бойового потенціалу.

"Зараз місце має те в політиці, що називається зустрічним боєм у військовій справі. Тобто ми наступаємо, Російська Федерація наступає. Ми наступаємо як - пропонуючи все нові та нові ініціативи політико-дипломатичним шляхом, який є основою політики президента. Але, повністю розуміючи наміри Кремля, який не відмовляється від загрози військової сили або застосування військової сили як основного інструмента своєї політики, ми збільшуємо військовий бюджет, удосконалюємо законодавство, розвиваємо Збройні сили відповідно до можливостей, які є зараз", — повідомив Арестович.