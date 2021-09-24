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Логічний фінал бардаку — Гончаренко висловився про долю закону про олігархів Олексій Гончаренко розповів, що пішло не так під час голосування за гучний законопроєкт

Народні депутати внесли постанову про те, щоб були скасовані результати голосування за закон про олігархів — про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уже є рішення комітету з питань нацбезпеки та оборони, який звернувся до головуючого, в цьому випадку це Стефанчук, що потрібно відповідно до статті 131 регламенту йти на переголосування в зал. Тобто головуючий не може підписувати цей законопроєкт, цей момент потрібно буде переголосовувати. Це абсолютно логічний фінал того бардаку, в якому влада вчора проводила цей закон. Замість того, щоб заслухати правки, як просила опозиція — причому їх не тисячі, йшлося про трохи більше ніж 200 правок, — вислухати аргументацію, все зробити за процедурою, вони почали перегинати через коліна, зробили все за 12 голосувань і отримали результат у вигляді того, що прийняли взаємосуперечливі норми. До речі, вони так працюють не тільки в парламенті, так працює влада всюди — і на Банковій, і в уряді. Просто там це так не видно, а тут все на виду. Ну, тепер мають таку ганьбу і будуть переголосовувати. Дуже показова ситуація", — сказав він.

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Гончаренко пояснив, чому депутати не дочекалися висновку Венеціанської комісії.

"Зараз дуже складно щось передбачити. Влада пішла за найгіршим сценарієм — звернулася сама до європейської поважної інституції, найбільш шанованої у сфері верховенства права, — Венеціанської комісії, і водночас, не дочекавшись їх висновку, прийняла законопроєкт. До речі, коли влада посилається на те, що вони поспішали, тому що потрібно скоріше дати по руках олігархам, — по-перше, цей закон взагалі не про олігархів. Хочу звернути увагу, що закон набирає чинності через 6 місяців після ухвалення. Тобто можна було спокійно дочекатися грудня, отримати висновок, і записати, що через три місяці після прийняття (закон набирає чинності — ред.). Але вони розуміли, що Європа висуне суттєві зауваження, і тому поспішали. Поспішиш — людей насмішиш, що вони й зробили", — сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Також законопроєкт про олігархів був спрямований на розгляд до Венеціанської комісії. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидентка Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.

Мета законопроєкту про олігархів, на думку його авторів, — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значимість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті мова йде про створення реєстру олігархів.