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В Україні призначати олігархами можуть не тільки в РНБО - експерт На думку Божка, "у різних учасників процесу різне бачення"

В Україні виникла колізія, щодо того, який орган наділятиме особу статусом олігарха. Таку функцію може виконувати як Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО), так і Національне агентство з протидії корупції (НАЗК). Чому виникла така колізія, повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі" Україна 24", політексперт Ярослав Божко.

"Я вважаю" що джерело таких колізій насправді відбувається не тільки через те, що тут некоректно виписана ця процедура, а тому, що у різних учасників процесу різне бачення. Наприклад, Банкова (вулиця Банкова, на якій розташований Офіс президента – ред.) хоче, щоб це була суто РНБО. Тому що РНБО – це орган в орбіті офісу президента, на нього є прямий вплив президента, це очевидно, бо через цей орган ви можете врегулювати це питання, і навіть певним чином впливати на українську еліту. З іншого боку, наприклад, окремі гравці, які побоюються зростання президентської влади, зокрема, той же спікер Разумков (Дмитро Разумков, голова Верховної Ради – ред.) вони вносять пропозиції щодо того, щоб це було НАЗК, орган, який підпорядковується Кабміну ", - повідомив Божко.

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Нагадаємо, законопроєкт про олігархів був направлений на розгляд Венеціанської комісії. В Україні ж експерти вважають, що закон буде розкритикований, повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидент Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.

Своєю чергою у "Європейській солідарності" вже назвали законопроєкт №5599 ганьбою України. За словами нардепа Олексія Гончаренка, через закон про олігархів Україна зганьбилася перед усією Європою

"Ми як держава, за підписом спікера, відправили до Венеціанської комісії, говоримо: друзі, будь ласка, нам потрібен ваш аналіз, Ви ж експерти. Там люди кажуть: ок, ми зробимо це для вас, офіційно беремо, будемо поспішати, дайте нам два місяці. Дочекаймось, що скажуть європейці, до яких ми звернулися! Тепер ми виглядаємо повними ідіотами як держава. Вони скажуть: а навіщо ви нас питали, ви ж його прийняли. Це абсурд", - сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів.