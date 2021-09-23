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Замах на радника Зеленського: Москаль розповів про дивні речи Геннадій Москаль розповів, які обставини події викликають підозри

Про дивні обставини у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра розповів в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

"20 гільз знайшли, а де 18 куль? Друге. Як могли 20 пострілів зробити по машині, яка рухається? 50-40 км/год рухається, і одиночними пострілами, бо каже "великий експерт", заступник міністра закордонних справ Єнін, що стріляли поодинокими. Тоді б всі кулі потрапили в багажник. Чому за три дні до цього поїхав на СТО водій, бо не відкривалося скло в машині? Скло не відкривалося, тому що там стояли титанові пластини, які б не пропустили кулі, і він їх вийняв. А Шефір про це не знав?" — сказав він.

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Також Москаль задався питанням, звідки стріляли по машині та чому пораненого водія повезли в лікарню "Феофанія".

"Чому кулі не пройшли навиліт? Стріляли з автомата, дві кулі увійшло в ногу, як пафосно оголосив Арахамія, а де 18? Як можна стріляти, коли кілери засіли внизу, я сам поїхав на трасу, подивився. Це неможливо, оскільки машина нагорі, траєкторія куль повинна була йти під кутом. А тут чітко видно, що кулі йшли прямо. Швидше за все, в лісі стріляли з невеликої відстані. Якщо водій був поранений в ногу, де кров в салоні? Немає. Чому повезли в "Феофанію"? Швидка допомога везе в ургентну лікарню, де постійно хірурги, анестезіологи. "Феофанія" це будинок відпочинку, там роблять планові операції. Щоб сховати від журналістів! І тому подібне. Я ще можу продовжити, не вистачить ефірного часу", — сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати. Своєю чергою, голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив він.