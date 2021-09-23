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Гончаренко розповів, коли Разумкова відправлять у відставку Нардеп висловив припущення, кого призначать головою Верховної Ради

Наступного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради — такий прогноз дав у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Гончаренко.

"Не хочу бути Кассандрою, але я впевнений, що наступного пленарного тижня закінчиться історія Разумкова як голови Верховної Ради. Він перестане бути головою Верховної Ради. Кого вони призначать? Думаю, швидше за все, Стефанчука після сьогоднішньої історії (провал відсторонення Стефанчук від ведення засідання парламенту і прийняття закону про олігархів - ред.). Але, можливо, і Миколу Тищенка. Я звідки знаю? Вони можуть що завгодно зробити. Вони сьогодні продемонстрували, що плювати хотіли на регламент, процедури. Вони фонтанують ідеями через край", — сказав він.

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Нагадаємо, 23 вересня головуючого Руслана Стефанчук намагалися відсторонити від ведення засідання. Заяву про це подали фракції "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Однак набрався лише 61 голос, рішення не прийняли. Стефанчук подякував за довіру і продовжив вести засідання Верховної Ради.

23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" у другому читанні та в цілому.