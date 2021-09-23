19:05, Сьогодні

Зустріч Зеленського з Путіним нічого не дасть — Береза "Нам потрібно йти шляхом, який пройшов Азербайджан"

Звільнення Криму і Донбасу є пріоритетним завданням України, Про що неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський. Наскільки важливий діалог Володимира Зеленського з президентом держави-агресора Володимиром Путіним повідомив у програмі "Сьогодні День" в ефірі на телеканалі "Україна 24" колишній народний депутат Верховної Ради Борислав Береза.

Експарламентарій вважає, що така зустріч не відбудеться, оскільки Путін не хоче діалогу. На думку берези, Україна повинна посилювати свою армію і мати потужних союзників.

"Цієї зустрічі не буде, вона не потрібна Путіну... Давайте будемо говорити відверто — зустріч з Путіним нічого не дасть. Нам потрібно йти шляхом, який пройшов Азербайджан — збільшувати потужність армії, робити її більш спроможною для виконання деяких завдань, і залучати великих партнерів, як це зробив Азербайджан. Наприклад, для нього (Азербайджану - ред.) таким партнером стала Туреччина. Україна повинна йти цим шляхом, іншого шляху немає. Для Азербайджану потрібно було 30 років, щоб вони повернули Нагірний Карабах. Чи можемо ми швидше повернути Донбас? Так, можемо, для цього потрібні потужні дипломатичні рухи, і міцна велика і сучасна армія, іншого шляху немає. Якщо не буде жодного з цих, або одного з цих елементів, ми не зможемо досягти результату", — зазначив Береза.

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За словами екснардепа, ситуація з Кримом може вирішитися тоді, коли в Росії відбудеться зміна політичної ідеології або Розвал самої Російської Федерації.

"Крим взагалі можна повертати буде тільки після того, як Путін в будь-якій формі буде відсторонений від влади. Або (відбудеться-ред.) зміна керівництва Росії, або буде якийсь там двірцевий заколот , або буде, наприклад, а таке теж може бути, розвал країни, як це було з Радянським Союзом", — заявив експерт.

Береза також зазначив, що повернення своїх територій можливе тільки дипломатичним і військовим шляхом. Україні потрібен сильний союзник, каже колишній нардеп. На думку політика, сьогодні оптимальними союзниками для України можуть бути США і Європа.

"Це може бути на сьогодні тільки США або Європа, якщо ми зможемо їх переконати. Велика Британія приєднається, можливо, до Європи, це потужний союзник. Але ще раз кажу - або США або Європа", — говорить колишній народний депутат ВР.

Про те, що Путін не зацікавлений у зустрічі з Зеленським, підтвердив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, зустріч президентів України та Росії не має сенсу, оскільки Кремль відмовляється обговорювати деокупацію Криму і Донбасу.

"Щодо можливої зустрічі Путіна з Зеленським — я взагалі не розумію сенсу цієї зустрічі. Про що зустрічатися? Володимир Путін сказав — я готовий зустрітися з Зеленським, і ми будемо обговорювати двосторонні відносини, тільки не будемо обговорювати Крим, Донецьк, Луганськ. А що тоді ми будемо обговорювати з вами? Який предмет обговорення? Володимир Путін разом зі своєю армією захопив територію України. Це такий "російський стьоб" - він вміє це робити ",- заявив політик.