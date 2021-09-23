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Венеціанській комісії не сподобається закон про олігархів - Береза Порушення регламенту Ради карається законом - Береза стосовно ухвалення закону про олігархів

У Верховній Раді України сьогодні був проголосований резонансний законопроєкт про олігархів. Концепцію документа повинні вивчити у Венеціанській комісії, рішення якої очікується в середині грудня поточного року. Яким може бути це рішення, у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів колишній народний депутат Борислав Береза.

"Перше, був порушений регламент. Чим відрізняється регламент, наприклад, Київради від регламенту Верховної Ради? Тим, що регламент Верховної Ради — це закон, за порушення якого є відповідальність, і це кримінальна відповідальність. Ті, хто порушив закон, відповідатимуть... По-друге, якщо це (законопроєкт №5599 – ред.) було прийнято з порушеннями, а це було прийнято з порушеннями регламенту, то тоді це буде базою для того, щоб скасувати той законопроєкт у Конституційному суді України", — зазначив Борислав Береза.

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Колишній парламентарій нагадав, що 16-17 грудня має бути вже відповідь від Венеціанської комісії, яка, за його словами, є одним з найавторитетніших інститутів у Європі з питань Конституції демократії та права. Береза зауважив, що висновок комісії не буде позитивним.

"Я можу сказати, що буде дуже поганий висновок, і влада теж говоритиме, що вони (члени комісії – ред.) не розуміють, що відбувається в Україні. Все це нагадує мені погану гру, коли хочеться зробити нормальне обличчя. Нічого доброго з цього не вийде", - повідомив експерт.

Нардеп також заявив, що його здивував той факт, що за резонансний законопроєкт проголосували нардепи не тільки "Слуги народу", а й "Голосу", а також "Довіри" і "За майбутнє". Він вважає, що це новий сформований у парламенті України альянс.

"Всі, хто хоч якось близькі до одного або іншого олігарха, віддали (за законопроєкт №5599 – ред.) свої голоси. Я не дуже вірю в те, що бджоли можуть воювати проти меду", — сказав Береза.

Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" — 18, "Довіра" — 15, "Голос" — 11, позафракційні депутати — 6. Відмовилися підтримувати проєкт закону нардепи від фракції "Опозиційна платформа — За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи від "Батьківщини" утрималися від голосування.

Як повідомлялося, законопроєкт про олігархів був направлений на розгляд у Венеціанську комісію. Однак в Україні експерти вважають, що закон буде розкритикований. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидент Світового конгресу українських юристів Марина Ставнійчук.

"Цілком очевидно, що цей закон про псевдоборотьбу з олігархічною системою в Україні. У ньому дійсно є низка положень, які суперечать і встановленим Конституцією обмеженням прав людини, і конституційним засадам розподілу влади у державі. Тому робота для Венеціанської комісії, звичайно, є з цим законом. При розумному підході треба було б дочекатися висновків Європейської комісії за демократію через право", — зазначила Ставнійчук.

Нагадаємо, що Венеціанська комісія (офіційно Європейська комісія за демократію через право) є консультативним органом з конституційного права. Комісію було створено при Раді Європи у 1990 році. З 2002 року брати участь у роботі комісії можуть і країни, що не входять до Ради Європи. Назву свою комісія отримала завдяки місту Венеції, де проходять її сесії.