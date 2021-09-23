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Зеленський в ООН виступив яскраво і метафорично - дипломат Юлія Осмоловська зазначила, що Держдеп США позитивно оцінив виступ українського президента

Виступ президента Володимира Зеленського на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН був яскравим і метафоричним. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала виконавчий директор Інституту безпеки Східної Європи, дипломат Юлія Осмоловська.

"Виступ був яскравим і метафоричним, були поставлені акценти на відмінності країн і ситуації з COVID. Але питання в тому, скільки людей і хто його почув, які висновки з цього були зроблені. Принаймні, посольство США в Україні, Держдепартамент відзначили зворушливість промови президента, тому з точки зору декларативності можна сказати, що його промова була вдалою", - сказала дипломат.

"Висновки можна буде робити, коли побачимо, як будуть розглядатися документи про окупацію Криму, обмеження прав людини в Криму, і про ситуацію на Донбасі, які будуть напрацьовуватися як такі, що регулюються Генасамблеєю ООН і розглядатися на окремих засіданнях до кінця року. Такий виступ нашого президента можна було б визначити мотиваційним в залежності від того, скільки країн було в залі, представники яких країн його уважно слухали", - сказала Осмоловська.

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Український дипломат Олександр Левченко вважає, що зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем може мати непоганий проміжний результат, хоча сам візит вирішальним не буде.

Раніше Володимир Зеленський в коментарі знімальній групі "Україна 24" розповів, з яким настроєм працюватиме на сесії Генасамблеї ООН. "З яким настроєм? З прекрасним, тому що я їду працювати на благо нашої держави. Працювати, як назва вашого каналу - 24 години. Заради цього я і став президентом. Здається, саме цього і чекають від мене громадяни України", - заявив президент.