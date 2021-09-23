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Гончаренко оцінив закон про олігархів: "Колосальне поле для корупції" У "Євросолідарності" назвали законопроєкт №5599 законом про монархізацію України

Проєкт закону про олігархів, який 23 вересня може бути проголосований у парламенті України, дає можливість потужному розгулу корупції в країні. Про це в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Влада проштовхує голосування за так званий законопроєкт про деолігархізацію, а насправді – про монархізацію України всупереч тому, що Венеціанська комісія прийняла його до розгляду, і ми чекаємо на її висновок. Я не розумію, як можна голосувати за законопроєкт, який ми направили на експертизу, не чекаючи висновків експертизи", - підкреслив нардеп.

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На запитання про те, що якщо висновки Венеціанської комісії будуть негативними щодо законопроєкту №5599, Гончаренко відповів, що в такому випадку важливим є не рішення комісії, а те, як цей документ будуть використовувати в Україні.

"Тут справа буде вже не у висновках, а якщо далі цим вже законом почне зловживати президент, тому що це єдина людина, яка буде використовувати цей закон. І, звичайно, ті, проти кого почнуть приймати рішення: ти олігарх – а там фактично немає ніякої процедури судової апеляції - то ці люди шукатимуть можливість оскаржити це в ЄСПЛ. Але це вже буде довга історія, це на роки, невідомо, як вона відбуватиметься. А в Україні ми, на жаль, отримуємо величезні корупційні ризики. Тому що якщо одна людина визначатиме, хто поганий, а хто добрий, то одному скажуть: хочеш бути добрим – занеси нам валізу... Це величезне корупційне поле. Цей закон створює просто колосальне поле для корупції. По-друге, цей поки що законопроєкт створює величезне поле для боротьби зі свободою слова, тому що він говорить про медіа, про власників медіа – і це велика проблема. 20 років тому в одній країні поруч з нами все так і починалося – олігархи, медіа, вони нам заважають жити. Потім з'явився один імператор, ім'я йому Путін, і він таке накоїв на весь світ... І про демократію, і свободу слова в країні забули",- зазначив Гончаренко.

Про загрозу свободи слова в країні раніше також заявляв і журналіст Дмитро Гордон. За його словами, в цьому проєкті закладена небезпечна ідея – відібрати в олігархів ЗМІ. Якщо це станеться, в Україні свобода слова буде під загрозою.

"Найголовніше те, що закон про олігархів — це прямий наступ на свободу слова, це боротьба зі своїми. Мене, до речі, дуже турбує сумна тенденція - влада методично намагається боротися зі ЗМІ. Адже це не перша спроба, першою спробою був закон про медіа... У законі про медіа були закладені варварські умови", - сказав Гордон.

Варто зазначити, що проєкт закону №5599, на думку глави партії "Голос" Кіри Рудик, може стати приводом для звинувачення інвесторів у тому, що вони олігархи. Рудик зазначила, що та концепція, яка закладена в проєкт закону, поєднується з принципами, якими сьогодні керується влада РФ і Білорусі. "Цей антиолігархічний закон не проти олігархів, він про концентрацію влади в одних руках, і він про те, щоб мати можливість контролювати тих чи інших людей в Україні. Я не уявляю, яким чином можна боротися за те, щоб до нас приходили інвестиції й одночасно говорити, що коли ви (інвестори – ред.) прийдете в Україну, тут вас можуть звинуватити в тому, що ви олігарх, і публічно вас внести до реєстру, тому що так вирішить РНБО. Це взагалі нечувано і ніде у світі таким чином це не працює. Україна в цьому плані може бути схожою на Росію і Білорусь, де одна людина може приймати рішення щодо того, щоб когось назвати олігархом, а когось ні",- повідомила нардеп.