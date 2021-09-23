"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

У четвер, 23 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

  • Володимир Гройсман, експрем'єр-міністр України
  • Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга Народу"
  • Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність"
  • Дмитро Співак, керівник "Національної стратегії розвитку"
  • Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу"
  • Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України
  • Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська солідарність"
  • Юрій Камельчук, народний депутат, "Слуга народу"
  • Андрій Ніколаєнко, народний депутат, "Батьківщина"
  • Антон Поляков, народний депутат, "За Майбутнє"
  • Денис Маслов, народний депутат, "Слуга народу"
  • Сергій Сивохо, керівник "Національної платформи примирення і єдності"
  • Олексій Устенко, народний депутат, "Слуга народу"
  • Андрій Іллєнко, заступник голови ВО" Свобода"
  • Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційний
  • Василь Вовк, ексголова головного слідчого Управління СБУ

Включення:

  • Геннадій Москаль

Теми:

  • Обстріл авто радника президента. Хто стоїть за нападом?
  • Скандал навколо спікера. Чому в парламенті хочуть змінити Разумкова?
  • Нові податки та закон про олігархів - чи зможе монобільшість зібрати голоси?

Не пропустіть - 23 вересня о 21:00 "Народ проти". 