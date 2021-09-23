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Закон про олігархів робить РНБО механізмом репресій – ексміністр "Нічого доброго від цього не буде, це підтверджує історія більшовизму" – нардеп про резонансний законопроєкт

Законопроєкт №5599, яким хочуть надати в Україні можливість наділяти громадян статусом олігарха, крім репресій з боку Ради нацбезпеки та оборони (РНБО), нічого країні не принесе. До такого висновку в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" прийшов ексміністр з питань житлово-комунального господарства України, народний депутат з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Парламентарій назвав закон про олігархів механізмом для репресій, який створений на допомогу РНБО. Кучеренко висловив думку, що якщо проєкт закону №5599 буде в Україні прийнятий, то ні до чого доброго в країні це не призведе.

"Це гротескна функція РНБО, по суті, РНБО стала механізмом ручних репресій у ручному режимі, за якимись абсолютно суб'єктивними критеріями, надповноваження. Повірте, нічого доброго від цього не буде. Тому що я вивчав історію більшовизму. 100 років тому такі само молоді хлопці та дівчата в червоних хусточках, з маузерами, в шкірянках так само не нормами закону керувалися, а революційною доцільністю. Чим це закінчилося? Завжди закінчується одним і тим же...", - повідомив нардеп.

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Олексій Кучеренко обіймав посаду міністра з питань житлово-комунального господарства України з 2007 року по 2010 рік в уряді Юлії Тимошенко. Був народним депутатом Верховної Ради України III, V, VI та IX скликання. Кандидат соціологічних наук. Голова Спілки власників житла України.

Нагадаємо, що Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він подав на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа - запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значущість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів. Ухвалили законопроєкт силами нардепів "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіра" та позафракційних. Проти була "Європейська солідарність" і "Голос", а "Батьківщина" – утрималася.

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Більшість людей в Україні переконані, що у разі прийняття Верховною Радою закону про олігархів виграють не вони, а влада. Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" екссекретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк. Політик нагадав, що під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" проходило голосування - 75% українців, присутніх на ток-шоу, не бачать користі в законопроєкті про олігархів.

"Якби було опитування по всій країні, результати були б дуже схожі. Мене це не здивувало. Зараз влада голосно говорить про деолігархізацію, каже, що це потрібно. Але так сталося, що всі гості в студії були за те, щоб обмежити вплив олігархів. Питання стосувалося конкретного законопроєкту. І тут сильно відрізняються позиції. Люди в студії не вірили ініціативам влади. Вони були впевнені, що якщо цей проєкт буде реалізований, то від цього виграють не вони, а влада", - заявив екссекретар РНБО.