21:21, Вчора

Венедіктова про замах на Шефіра: ми стикнулися з професіоналами Генпрокурорка особисто побувала на місці події

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" прокоментувала замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

"Правоохоронці сьогодні відпрацювали злагоджено, в нас ввечері була спільна нарада з усіма блоками, які були залучені й задіяні. Ми її завершили десь на початку восьмої вечора. Поставили наступний дедлайн, коли ми проговорюємо, це восьма ранку завтра. Буде створена спільна слідча група. На сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити наступні якісь висновки", - зазначила Ірина Венедіктова.

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Вона нагадала, що особисто побувала на місці події:

"Вдалось відвідати. Сьогодні дуже насичений день, я була біля супермаркету АТБ на початку дванадцятої, там ми зустрілися з паном Клименком (главою Нацполіції - ред.), ще не приїхали інші учасники, які були пізніше... Мені було важливо оглянути, подивитись, як це воно насправді виглядає, пересвідчитись на власні очі, і вже потім зробити ддля себе точку відліку і розуміти кроки правоохоронців похвилинно. Мій приїзд чи неприїзд не сколихнув правоохоронну систему, вони і так молодці, дуже злагоджено відреагували на цей інцидент".

На запитання, чи можна розкрити справу за гарячими слідами, Венедіктова відповіла:

"Тут не йде лік на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. В цій безпосередньо справі ми стикнулися з професіоналами. В нас відпрацювали безпосередньо на місці події експерти-криміналісти, службова собака, відпрацювали люди, які розуміються на тому, що відбувається. Це був гарно побудований замах, і люди знали, що вони робили. Тому так швидко, судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це зробити неможливо".

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Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено понад десять пострілів, понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив він.