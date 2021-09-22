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Замах на Шефіра: в МВС оцінили шанси на розкриття Володимир Мартиненко не виключає, що в справі з'являться нові версії

На місці замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра працюють слідчі, експерти, криміналісти, представники СБУ, МВС та прокуратури. Є велика надія на те, що цей злочин буде розкрито.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко.

"Не думаю, що тут можна виводити якусь з версій пріоритетну. Мало того, виникатимуть ще й інші версії в ході слідства. Зараз я б не забігав далеко наперед. Три основні версії, які зараз є, були озвучені на брифінгу Міністерства внутрішніх справ за участю самого Сергія Шефіра, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і голови Національної поліції Ігоря Клименка... В цей момент працюють слідчі, експерти, криміналісти. Крім того, Клименко сказав, що долучені представники СБУ. Туди виїжджала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Там є великий колектив правоохоронців, які зараз відпрацьовують цю подію, зважаючи на її резонансність, зважаючи на всі ті речі, які в нас зараз є, які озвучені. Думаю, в нас є велика надія на те, що цей злочин буде розкрито", - заявив Мартиненко.

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За його словами, зараз не вся інформація відкрита, тому "говорити про перші результати чи якісь дії поки зарано".

Голова громадської ради при МВС додав, що географія розшукової спецоперації поширена на Київську область та місто Київ.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли по автомобілю першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. За словами джерел, в автомобіль вистрілили автоматною чергою, поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.

Голова МВС Денис Монастирський вважає, що стрілянина по автомобілю Сергія Шефіра – це замах на вбивство, а не спроба залякати.

"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено понад десять пострілів, понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано. Щойно прооперовано водія, його життю нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі слідством розглядається три версії події.

"На цей час, з урахуванням отриманих попередніх даних, розглядаємо три основні версії скоєного злочину - у зв’язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави й з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі. Також розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - заявив він.

Експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк допускає, що Шефіра хотіли залякати. "Такі замахи скоюють професіонали, і якби був замах безпосередньо на нього, було б інше розставлення щодо влучення куль. Можливо, працює мотив залякати першого помічника президента", - сказав Вовк.