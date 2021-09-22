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Злочинців треба знайти до кінця дня: криміналіст про замах на Шефіра Криміналіст припустив, що злочинці могли "перетворитися на грибників" і поїхати маршруткою

Поліція Київщини оголосила спецоперацію з перехоплення злочинців, які стріляли в автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. На думку експерта, водій, якого було поранено під час події, врятував людей, що сиділи в авто. Наскільки висока ймовірність того, що стрільців оперативно затримають, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" криміналіст Сергій Пархоменко.

"У світовій практиці якщо протягом перших найближчих годин злочинці не будуть затримані, то дуже небагато шансів, що взагалі їх (тих, що стріляли – ред.) знайдуть. Оскільки це сільська місцевість була, це було за містом, минуло три години, середня швидкість руху автомобіля близько 150 км на годину, вони могли вже виїхати за межі області. Тому якщо поліція зараз їх оперативно не знайшла, то фактично можливий час (на затримання – ред.) до кінця дня. Якщо інформації якоїсь нової не буде, то, можливо, їх вже і не затримають найближчим часом", - повідомив Пархоменко.

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"Тому якщо і шукати когось і затримувати, то краще за допомогою вертольотів у перші пів години, щоб зверху бачити, звідки рухається автомобіль. Тому шансів поки небагато... Хоча якщо аналізувати досвід останніх 8-9 років, то жоден з таких резонансних злочинів фактично розкрито не було, і нападників не затримували. Можемо згадати також напад на Аміну Окуєву, коли на залізничному переїзді стріляли, і знову-таки нікого не затримали. Тому це один з таких же варіантів. Зможуть чи ні, ми дізнаємося до кінця дня", - повідомив криміналіст.

Також Пархоменко повідомив про те, що зловмисники могли покинути місце злочину пішки.

"А далі вони могли піти пішки, вони могли пересісти на маршрутку, вони могли стати звичайними грибниками, звичайними мисливцями, рибалками й, звичайно, маршруткою кудись поїхали. Тому зараз орієнтуватися на автомобіль вже просто пізно, це (потрібно робити – ред.) перші 30 хвилин, максимум годину. А далі вже оперативно-розшукові заходи. Правоохоронці перевіряють ту інформацію, яка у них є, прикмети злочинців, які, можливо, у них є. Вже звернулися до громадян, щоб вони надали достовірну інформацію, яку вони знають, бачили, чули, думали. Тому зараз єдиними, хто насправді допоможе розкрити злочин, це наші громадяни, небайдужі громадяни, які, можливо, щось помітили й можуть повідомити правоохоронцям таку інформацію", - зазначив експерт.

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Сергій Пархоменко вважає, що напад було сплановано заздалегідь. Крім того, він відмітив реакцію водія, який попри стрілянину, продовжив рух авто.

"Це не випадковість, це спланована акція. Перший стрілець по ходу руху автомобіля повинен був зупинити автомобіль, а другий повинен був збоку розстріляти пасажирів. Але, я так розумію, що їм це не вдалося, мабуть, завдяки водієві, який все-таки продовжив рух, і тому вони залишилися живі. Тому врятував ситуацію саме водій", - сказав криміналіст.

Він також звернув увагу на те, що кілер явно не був професіоналом. Однак загалом Пархоменко оцінив задум злочинців як "непоганий".

"Якби це були професійні кілери, вони б використовували снайперську гвинтівку, а не автомати, тому що автомати — щоб розстріляти автомобіль в упор. А щоб зупинити автомобіль, потрібна снайперська гвинтівка. З автомата його не зупиниш, це дуже неточна стрілянина, оскільки траса, й автомобіль рухається. Потрібна гвинтівка, потрібен фахівець-снайпер. Фахівця-снайпера не було. Тому план був непоганий, а виконавці були не дуже професійні", — сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли в автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. За словами джерел, в автомобіль вистрілили автоматною чергою, поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.