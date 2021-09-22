14:15, Сьогодні

Уникнути замаху майже неможливо: експерт про розстріл автомобіля Шефіра На думку представника охоронної структури, повністю забезпечити охороною можливо тільки президента

Забезпечити достатню охорону всім чиновникам неможливо, замаху дуже складно уникнути, але у правоохоронців є методи для розкриття таких злочинів. Про це в ефірі програми "Сьогодні День"на каналі "Україна 24" розповів засновник холдингу охоронних підприємств Дмитро Стрижов, коментуючи замах на першого помічника президента Сергія Шефіра.

"Є офіційна статистика, реальним нападам вдається запобігти в 7-10% випадків, решта, на жаль, доводяться до кінця. У нападника завжди є перевага: він готується, вивчає маршрути руху, знає найбільш вразливі місця. Люди влаштовані так, що є два місця, куди найчастіше приїжджають - дім і робота. І, як правило, нападники користуються цим, і найчастіше відбувається напад або біля будинку і роботи, або на шляху прямування. Захиститися від цього майже неможливо. Якщо ми говоримо про групу охорони, яка може протидіяти, це група не менше 40-50 осіб, це виїзна група, група супроводу, три рубежі. Таким чином можна захистити тільки президента. Якщо кожного чиновника так захищати, у нас Управління держохорони буде в складі 25-30 тис. осіб. Ніхто повністю не захищений. Але є низка заходів, які можуть вплинути", - сказав експерт.

"Правоохоронці без проблем отримають в операторів мобільного зв'язку всі активні телефони, які знаходилися в цей момент біля місця події, встановлять власників автомобілів і таким чином отримають відео з відеореєстраторів. Також працюють відеокамери на дорогах, відео зберігається в центральному моніторинговому центрі, впевнений, що поліція вже переглядає", - сказав Стрижов.

Читайте також: "Це виклик всій Україні": генерал СБУ про замах на Шефіра

Експерт висловив упевненість, що злочин буде розкрито, попри те, що злочинці знають, якими методами користуються правоохоронці, і можуть бути готовими.

"Є така стара приказка, що все таємне стає явним. Думаю, в цій ситуації ті, хто напав, будуть знайдені. Я вірю, що наші правоохоронні органи, маючи сьогоднішній ресурс і можливість звернутися до іноземних колег, знайдуть цих людей", - сказав Стрижов.

Нагадаємо, автомобіль Шефіра був обстріляний вранці 22 вересня в Київській області в районі села Лісники. Злочинці зробили 18 пострілів з автомата, 10 куль влучили в машину. Водій отримав поранення, Шефір не постраждав.

На Сергія Шефіра могла зробити замах група з 5-6 осіб, вважає полковник СБУ Олег Старіков. "Була група - людей п'ять-шість. Зараз головне для слідства - відпрацьовувати цю територію, шукати всі можливі зачіпки, пов'язані з показаннями свідків або речовими доказами. Якщо стрілки забрали всі гільзи, значить, вони професіонали, якщо покидали гільзи, сигарети, поплювали там тощо - це певні аматори, яких найняли якісь люди для того, щоб налякати або якось помститися", - сказав експерт.