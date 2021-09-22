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"Запустили кіно замість вирішення питань": нардеп щодо закону про олігархів Валентин Наливайченко навів як приклад закордонні країни, де влада не втручається в політику незалежних ЗМІ

Верховна Рада може цього тижня прийняти резонансний законопроєкт про так звану боротьбу з олігархами. В ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" депутат від фракції "Батьківщина", ексголова СБУ Валентин Наливайченко розповів про можливі наслідки ухвалення цього законопроєкту.

Нардеп пояснив, чому депутати спробують проголосувати за законопроєкт якнайшвидше.

"Поспішають, бо тарифи піднімають, бо зима на порозі, бо криза в енергетиці... Друге - зростання тарифів. Всі незалежні телеканали показують це і будуть показувати, і саме цим я поясню, чому влада замість того, щоб розв'язувати актуальні питання для людей, запустила кіно з цим так званим законом про олігархів", - сказав Наливайченко.

Депутат порівняв дії влади з ситуацією в Росії, коли там провідні ЗМІ перейшли у власність держави й стали рупорами пропаганди.

"Я побачив у цьому законопроєкті певний план Кремля, тільки зразка 2007-2008 років, коли витісняли з Росії олігархів. Тоді призначили олігархами двох осіб, і Кремль забрав у них телеканали, і ці телеканали стали теж вихваляти Кремль і путінську політику. Я переконаний, що саме такий сценарій закладений у законопроєкт, який тепер "слуги народу" замість того, щоб вирішувати актуальні питання, просувають у парламенті", - сказав політик.

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Наливайченко зазначив, що за кордоном великі бізнесмени володіють медіаресурсами, і нікому в голову не приходить впливати на незалежну політику ЗМІ.

"Я вважаю, що влада, запустивши сценарій такого фейкового закону про олігархів, насправді хоче тільки одного - тиші в медіа, вихваляння влади, і щоб люди не бачили ті сюжети, які є на незалежних зараз телеканалах про реальне життя, проблеми, про те, що їх треба вирішувати владі насамперед", - сказав Наливайченко.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа - запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу, такі особи й позначаються як олігархи. Зокрема, передбачається встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Журналіст Дмитро Гордон зазначає, що в Україні необхідно карати за корупцію і відстоювати свободу слова, а не боротися з олігархами. Він вважає, що в разі ухвалення закону Україна відкотиться до 1990-х років. "Це означатиме злидні для людей, повне повернення в дев'яності роки, некерованість, хаос, відсутність грошей, відсутність електрики. Ми можемо повернутися туди запросто. Жодна демократична країна собі такого не дозволяє", - зазначив Гордон.