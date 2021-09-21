21:20, Вчора

Такого немає ніде у світі: політолог пояснив, що не так з законом про олігархів Дмитро Співак вважає законопроєкт "нісенітницею собачою"

Закон про олігархів, який може ухвалити Верховна Рада, порушує Конституцію України й не має аналогів у світі.

Про це в ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Дмитро Співак.

"Ніде у світі з олігархією не борються окремо взятим законом, який суперечить Конституції цієї країни... У всьому світі борються з олігархією антимонопольним законодавством", - підкреслив експерт.

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Як приклад Співак нагадав про квітневе рішення РНБО запровадити санкції проти топ-10 українських контрабандистів:

"Так само безглуздо було про боротьбу з контрабандою. Пам'ятаєте? П'ять місяців минуло. "Ось ці десятеро - контрабандисти, а ці ні". Не буває законів проти десяти осіб. Для того щоб припинити контрабанду - митниця, прикордонники, СБУ, залізничники просто повинні припинити красти, і брати участь у корупції... Така ж ситуація з цим законом. Ніде у світі не приймають закони особистісного характеру. Закони не приймають щодо конкретних людей. Ми знаємо 20 або 50 прізвищ загальновідомих багатих людей - список Forbes. А решта? А в регіонах? А хто володіє телеканалами? Нісенітниця це собача".

Також політолог навів конкретні приклади порушення Конституції України:

"24-ту статтю Конституції порушено, про що сказала пані омбудсмен Денісова у своєму зверненні до спікера парламенту Разумкова, який своєю чергою відправив це до Венеціанської комісії й зробив абсолютно правильно... Не може бути обмежень і привілеїв за ознаками раси, політичних переконань, майнового стану. Не може РНБО визначати реєстри олігархів. Це що, розстрільні списки? Списки тих, кого треба "розкуркулити"?.. Стаття 107 - виняткові повноваження РНБО. Немає у них таких прав, це колегіальний дорадчий орган".

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.