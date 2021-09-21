"Цицерон тижня": Співак присудив звання "слузі народу" Арахамії

"Баба Валя з "Укрпошти" не має відношення до закону про олігархів - Співак про перепалку на телешоу

"Цицерон тижня": Співак присудив звання "слузі народу" Арахамії

Участь голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в популярній програмі, де він порівняв відомого журналіста з телеканалу CNN з "бабою Валею з "Укрпошти", отримала продовження. Нардепу присудили премію "Цицерон тижня" в програмі "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24".

"Медаль" вручив сам телеведучий Дмитро Співак.

"У мене запитання до лідера фракції: чим вам "баба Валя з "Укрпошти" не догодила? Може, це та "баба Валя", яка приносить пенсію вашій мамі та бабусі, чи у вас, Давиде, в батьків настільки все добре, що їм пенсія не потрібна?"- заявив Співак.

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Ведучий нагадав, що слова Арахамії прозвучали після критики законопроєкту про олігархів омбудсменом Людмилою Денісовою. В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Денісова зазначила, що у неї до даного законопроєкту є низка запитань, крім того, вона вважає, що документ впливатиме на права людини. За її словами, формування реєстрів осіб, чиї права обмежать залежно від майнового стану, суперечить статті 24 Конституції України. "У нас за Конституцією не може бути привілеїв або обмежень, у тому числі щодо майнового стану", – сказала вона.

У цьому ж ефірі після виступу Денісової Арахамія заявив, що законопроєкт №5599 сьогодні коментують навіть на закордонних телеканалах. "Сьогодні на одному з телеканалів у титрах було написано — ведучий журналіст CNN проти закону про олігархів. Я перепрошую, завтра баба Валя з "Укрпошти" буде проти закону про олігархів. Давайте ми самі розберемося. Я вам гарантую, що він (журналіст - ред.) не читав цей закон, бо англійською мовою його не перекладали", - заявив Арахамія. 

З "бабою Валею" Давид Арахамія порівняв відомого журналіста CNN Фаріда Закарію, який також є редактором тижневика Newsweek International. Журналіст вважається експертом в області міжнародних відносин.

Варто зазначити, що проєкт закону №5599, який до другого читання підтримав 17 вересня комітет Верховної Ради з нацбезпеки, критикував не тільки іноземний журналіст. Так, на думку глави партії "Голос" Кіри Рудик, майбутній закон може стати приводом для звинувачення інвесторів у тому, що вони олігархи. Рудик зазначила, що та концепція, яка закладена в проєкт закону, поєднується з принципами, якими сьогодні керується влада РФ і Білорусі. "Цей антиолігархічний закон не проти олігархів, він про концентрацію влади в одних руках, і він про те, щоб мати можливість контролювати тих чи інших людей в Україні. Я не уявляю, яким чином можна боротися за те, щоб до нас приходили інвестиції й одночасно говорити, що коли ви (інвестори – ред.) прийдете в Україну, тут вас можуть звинуватити в тому, що ви олігарх, і публічно вас внести до реєстру, тому що так вирішить РНБО. Це взагалі нечувано і ніде у світі таким чином це не працює. Україна в цьому плані може бути схожою на Росію і Білорусь, де одна людина може приймати рішення щодо того, щоб когось назвати олігархом, а когось ні", — повідомила нардепка.

 

Джерело Україна 24 Теги законопроєкт Слуга народу Давид Арахамія Дмитро Співак олігархи