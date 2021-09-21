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Верещук розповіла, чого чекають від візиту Зеленського в США: Байден повинен визначитися Також "слуга народу" озвучила зовнішньополітичні пріоритети України

В Україні від візиту президента Володимира Зеленського до США, де він бере участь на 76-й Генасамблеї ООН, чекають не тільки результатів від його звернень до всіх народів світу, а й визначеності від американського президента Джозефа Байдена щодо його геостратегічної позиції. Про це в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" повідомила член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, Голова підкомітету з питань державної безпеки та оборони, народний депутат від Партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

Верещук також повідомила, що Володимир Зеленський повинен повернутися до Києва вже в найближчий четвер, 23 вересня.

"Ми очікуємо від цього візиту не тільки виступу на 76-ої Генасамблеї ООН, не тільки звернення українського лідера до всіх народів. Зараз Джозеф Байден в будь-якому випадку мав би вже висловити, принаймні, геостратегічну позицію США в даному контексті, в даних обставинах історичних, бо це дійсно історичні події", - повідомила вона.

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Ірина Верещук також розставила пріоритети, що стосуються стратегії України, як на міжнародному рівні, так і з урахуванням внутрішніх економічних потреб.

"Мені здається, що у нас основний пріоритет — це угода з США з оборони, яку потрібно наповнити змістом. Може бути наповнена (угода - ред.) вже незабаром. І наступне — це співпраця з Великобританією. Вони (Великобританія – ред.) теж мають певні амбіції. І (третій пріоритет – ред.) модернізація власних збройних сил — ось основне, на що ми повинні зараз ставити. Звичайно, ми повинні рухатися, і ми повинні досягати стандартів, все це повинно бути. Але знаєте, буде угода США — це буде трошки по-іншому, буде набагато швидше, і буде набагато більше можливостей фінансових", - повідомила нардеп, зазначивши, що в Україні повинні зрозуміти, як працювати з американськими гігантами так, щоб їм було це цікаво і корисно.

Зазначимо, що, за словами колишнього радника президента РФ Андрія Ілларіонова, президент США Джо Байден опинився під загрозою імпічменту. На думку експерта, така ситуація склалася через геополітичну невдачу, пов'язану з виведенням американських військ з Афганістану. Байдена критикують не тільки опоненти, а й союзники, зазначив колишній радник Володимира Путіна. "У засобах масової інформації США останні три місяці енергійно обговорюється питання імпічменту пану Байдену. Після залишення Кабула і залишення військової техніки на 85 млрд доларів на території Афганістану ці заклики стали лунати не тільки з боку республіканців, а й демократів. Газета The Washington Post, традиційно сприймається як рупор Демократичної партії, регулярно публікує відповідні статті. CNN публікує відповідні статті — теж засіб масової інформації, що асоціюється з Демократичною партією",- заявив Ілларіонов.

Про візит президента України Володимира Зеленського до США висловив свою думку український дипломат Олександр Левченко. За його словами, зустріч Володимира Зеленського з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем може мати непоганий проміжний результат, хоча сам візит вирішальним не буде. "Головне — це його (президента Зеленського – ред.) виступ перед настільки шанованим зборами, як Генасамблея ООН, і ті меседжі, які будуть говорити, перш за все, про деокупацію наших територій, і Донбасу і, перш за все АРК, тому що окупація почалася з Криму. І закінчитися тим, що Крим повинен стати українським півостровом", — повідомив дипломат.