18:44, Сьогодні

Верещук про нові збори "слуг народу" в Трускавці: повертаємося до першоджерел У монобільшості розраховують на плідну комунікацію з президентом

Другі збори народних депутатів від "Слуги народу" в Трускавці за участі президента Володимира Зеленського будуть проходити у форматі "стратегічної сесії".

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Я не можу сказати що це буде навчання. Я прочитала в Telegram-каналах, що буде Трускавець і це буде навчання. Я думаю, що ні, думаю, що це буде зустріч з президентом, і це буде стратегічна сесія, коли ми вчимося комунікувати і повертаємося до наших першоджерел, бо ми розпочинали з досить плідної комунікації, потім через завантаженість президента в нас трошки зменшилась динаміка щодо спілкування. Зараз ми хочемо все це відновити, щоб спілкування було предметним і в форматі діалогу, нам потрібно зустрічатись і якомога частіше це робити", - сказала "слуга народу".

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На запитання, про що б вона запитала президента на стратегічній сесії, Верещук відповіла:

"Оборона і безпека – це ті питання, які нас хвилюють. Це наші відносини з Міністерством оборони, те, що ми хочемо донести президентові, що ДОЗ не виконується (державне оборонне замовлення - ред.), що є заборгованості з заробітної плати, коли ми говоримо про стратегію загалом".

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Раніше Telegram-канал "УП. Off the record" повідомив, що президент України Володимир Зеленський з 2 по 5 жовтня збере свою фракцію "Слуга народу" на новий навчальний тренінг у Трускавці.

Очікується, що на зборах будуть говорити про "майбутнє", зокрема про кадрові рішення.

Подібний захід, так звана "Школа депутата", вже проходив у Трускавці 2019 року.