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Експерт про американський "Залізний купол" для України: можна відкидати цю історію Тарас Чмут не виключив, що Україні дадуть інші види озброєння

Україні не варто розраховувати на отримання від США системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова правління "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут.

"Вже можна відкидати цю історію, оскільки, по-перше, це ізраїльська система, і якщо коректно читати американські першоджерела, то там не вказувалося, що йдеться саме про "Залізний купол", а в цілому про можливість такого виду озброєння без конкретизації на конкретному виробі… Те, що прозвучало "Залізний купол", було допущенням на основі того, що США нещодавно купили декілька таких систем і перевіряють можливий елемент ПРО в Вашингтоні або на інших стратегічних об'єктах", - сказав Чмут.

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Експерт припустив, що "суть інформації в тому, що можливе отримання в різній формі від США Patriot або інших систем ПВО".

Як повідомляло видання Politico, "Залізний купол" армії США може бути відправлений в Україну. Зазначається, що з моменту вступу на посаду адміністрація Джозефа Байдена продовжувала постачання зброї та навчальних матеріалів українським військовим, зокрема й обладнання на суму 275 мільйонів доларів.

Тактична система ПРО "Залізний купол" призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Система була розроблена ізраїльською компанією Rafael. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович вважає, що система буде корисна Україні. За його словами, одна така система зможе захистити населений пункт середнього розміру.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив телеканалу "Дом", що Україні поки рано говорити про можливі поставки "Залізного купола".

"Ми в ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали щодо підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, щодо "Залізного куполу" рано ще говорити, проте, ви чули ці сигнали і меседжі від США", - зазначив він.